Amethi viral video: अमेठी में पुलिस से बदसलूकी, नोटिस देने पहुंचे दरोगा से भिड़े बाप-बेटा

Amethi Police Misbehavior Case : शुक्रवार की दोपहर नोटिस तामील कराने गए पुलिसकर्मियों से दबंग बाप बेटे ने बीच सड़क अभद्रता शुरू कर दी. काफी देर चले विवाद के बाद पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ऐसे शुरू हुआ पूरा मामला

दरअसल, ये पूरा मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के आसलदेव चौराहे का है, जहाँ शुक्रवार की दोपहर पीपरपुर थाने के दरोगा विजय सिंह पटेल एक सिपाही के साथ भेवई गांव के रहने वाले शिव मिलन समेत अन्य लोगो को मुकदमे की नोटिस तामील कराने उनके गांव जा रहे थे. तभी आसलदेव चौराहे के पास शिव मिलन और उसका लड़का अविनाश मिल गए.

दोनों ने शुरू की अभद्रता

पुलिस ने जब नोटिस तामील कराने के लिए इन लोगो को रोका तो दोनो ने उनसे अभद्रता शुरू कर दी. बीच चौराहे पर काफी देर चले विवाद के बाद पुलिस ने दोनो को हिरासत में लेकर निरोधात्मक कार्यवाही की है. शिव मिलन समेत चार लोगों पर गांव के ही रहने वाले एक व्यक्ति में मुकदमा दर्ज कराया था. मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के आसलदेव चौराहे का है.

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