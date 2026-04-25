Home Guard exam Amethi: परीक्षा केंद्र पर बिगड़ी परीक्षार्थी की तबीयत, एसपी ने अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल

Home Guard exam Amethi: अमेठी होमगार्ड भर्ती परीक्षा के दौरान पुलिस अधीक्षक सरवणन टी की संवेदनशीलता और मानवीय पहल सामने आई. परीक्षा देने आए एक अभ्यर्थी की अचानक तबीयत बिगड़ने पर एसपी ने तुरंत उसे अपनी सरकारी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाकर इलाज कराया, जिससे उसकी हालत सामान्य हो गई.

परीक्षा केंद्र पर बिगड़ी तबीयत

जानकारी के अनुसार, मुंशीगंज स्थित रणवीर इंटर कॉलेज में आयोजित परीक्षा के दौरान सुल्तानपुर से आया एक परीक्षार्थी अचानक अस्वस्थ हो गया. अचानक तबीयत बिगड़ने से केंद्र पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया. इसी दौरान निरीक्षण पर पहुंचे एसपी सरवणन टी की नजर बीमार अभ्यर्थी पर पड़ी. उन्होंने बिना देर किए मानवीय पहल दिखाते हुए उसे अपनी सरकारी गाड़ी से मुंशीगंज अस्पताल पहुंचाया.

समय पर इलाज से सुधरी हालत

अस्पताल में डॉक्टरों ने तुरंत उपचार शुरू किया. समय पर इलाज मिलने से अभ्यर्थी की हालत में तेजी से सुधार हुआ और अब वह पूरी तरह स्वस्थ बताया जा रहा है. खास बात यह रही कि एसपी स्वयं अस्पताल में मौजूद रहे और डॉक्टरों से लगातार अभ्यर्थी की स्थिति की जानकारी लेते रहे. इससे उनकी संवेदनशीलता और जिम्मेदारी साफ नजर आई.

लोगों ने की सराहना, मानवता की मिसाल

एसपी की इस पहल की परीक्षा केंद्र पर मौजूद अभ्यर्थियों और लोगों ने जमकर प्रशंसा की. इस घटना को पुलिस की मानवता और संवेदनशीलता का उदाहरण बताया जा रहा है.

Disclaimer- The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.