अमेठी में स्मार्ट मीटर के खिलाफ AAP का हल्ला बोल, जोरदार प्रदर्शन; सरकार पर लगाए लूट के आरोप

AAP Protest Amethi News: अमेठी में स्मार्ट मीटर के खिलाफ आप नेताओं का विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है आज अधीक्षण अभियंता कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में आप नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियो ने कहा कि स्मार्ट चीटर बनकर स्मार्ट मीटर जनता को लूट रहा है. दरअसल घरों में लगाए जा रहे स्मार्ट मीटर विवादों का कारण बन गए हैं. स्मार्ट मीटर के खिलाफ लगातार लोगों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है.

AAP का विरोध प्रदर्शन

आज आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष अनुराग शुक्ला के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आप नेता और कार्यकर्ता गौरीगंज जिला मुख्यालय बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय पहुंचे जहां उन्होंने नारेबाजी करते हुए विरोध प्रधान प्रदर्शन किया.

‘स्मार्ट मीटर लोगों को लूट रहा’

आप नेताओं ने कहा कि स्मार्ट टीचर बनकर स्मार्ट मीटर लोगों को लूट रहा है और जल्द से जल्द घरों से इसे हटा देना चाहिए जिससे की जनता को सहूलियत मिल सके. स्मार्ट मीटर से जनता को लूटा जा रहा है.जनता पहले ही महंगाई की मार से त्रस्त और एक बार फिर स्मार्ट मीटर लगाकर उनसे लूट की जा रही है.

ये लोग रहे शामिल

इस दौरान आम आदमी पार्टी का पूर्व जिला अध्यक्ष शिव प्रसाद कश्यप आवेश,हनफ़ी, दीपक शुक्ला,देवास त्रिपाठी,मलखान सिंह ,पूजा वर्मा ,पंकज त्रिपाठी,अशोक सेन और पूनम वर्मा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे.

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