Amethi Road Accident: अमेठी में बड़ा हादसा, देवा मेले से लौटते परिवार की बोलेरो पलटी; 13 घायल

Amethi Road Accident: अमेठी बाजार शुकुल थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया. देवा मेले से लौट रहे एक ही परिवार के लोगों से भरी बोलेरो साइकिल सवार से टकराने के बाद अनियंत्रित होकर पलट गई. हादसे में चालक समेत 13 लोग घायल हो गए, जिनमें छह बच्चे भी शामिल हैं. तीन घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया है.

अमेठी में बड़ा हादसा

जानकारी के मुताबिक, थाना शिवरतनगंज क्षेत्र के खारा गांव निवासी एक ही परिवार के 13 लोग गुरुवार को बोलेरो से बाराबंकी के प्रसिद्ध देवा मेले में गए थे. शुक्रवार सुबह सभी लोग वापस अपने गांव लौट रहे थे. तभी बाजार शुकुल-रानीगंज मार्ग पर गयासपुर गांव के पास सामने से आ रहे साइकिल सवार से बोलेरो की जोरदार टक्कर हो गई. टक्कर के बाद चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और बोलेरो सड़क किनारे पलट गई.

हादसे के बाद मची चीख-पुकार

हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. आसपास के ग्रामीण तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और बोलेरो में फंसे लोगों को बाहर निकाला. सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई. सभी घायलों को एंबुलेंस और निजी वाहनों की मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बाजार शुकुल पहुंचाया गया.

चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बोलेरो चालक चांद बाबू (30), छह वर्षीय आयशा और साइकिल सवार अमरजीत (40) की हालत गंभीर देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया. बाकी घायलों का इलाज सीएचसी में चल रहा है. हादसे के बाद परिवार में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल बना हुआ है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

Disclaimer: The article is a part of syndicated feed. Except for the headline, the content is not edited. Liability lies with the syndication partner for factual accuracy.