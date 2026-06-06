रात में मौत की नींद सो गईं मां-बेटी, कच्चा मकान गिरने से मौत, बेटा गंभीर घायल

Amethi Accident: उत्तर प्रदेश के अमेठी में एक घर की दीवार गिर जाने के कारण मां-बेटी की मौत हो गई. वहीं एक बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है. घटना के बाद परिजनों में मातम पसरा हुआ है. वहीं घायल बच्चे का जिला अस्पताल में इलाज किया जा रहा है. बच्चे की हालत नाजुक बताई जा रही है. जानकारी के अनुसार ये घटना जामो थाना के घाटमपुर के पूरे परमेश्वरी गांव का बताया जा रहा है. यहां ओमप्रकाश का परिवार रात में सो रहा था. सुबह लगभग 4 बजे उसके कच्चे मकान की दीवार गिर गई. उसकी 35 वर्षीय पत्नी कमलेश कुमार और उसकी सात साल की बेटी और 8 वर्षीय बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया.

मां-बेटी की मौत, बेटा घायल

चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोगों ने काफी मशक्कत के बाद मलबा हटाया और तीनों को बाहर निकाला. तीनों को घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जामो पहुंचाया गया. डॉक्टरों ने मां और बेटी को मृत घोषित कर दिया. वहीं बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है. परिवार के दो लोगों की मौत के बाद परिवार में मातम पसर गया. घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. इसके बाद पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है.

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बारिश और नमी के कारण कमजोर हो गई दीवार

इस मामले को लेकर थाना प्रभारी विनोद सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि कच्ची मिट्टी की दीवार गिरने से हादसा हो गया था. लगातार बारिश और नमी के कारण घर की दीवार कमजोर हो गई थी. इसका कारण ये गंभीर हादसा हो गया. इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गई. इस मामले में जरूरी कार्रवाई की जा रही है. वहीं इस बारे में स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के कारण नमी से घर की दीवार गिर गई है. इस हादसे में 8 साल की बच्ची और उसकी मां की मौत हो गई है. इसके कारण पूरे गांव में कोहराम मचा हुआ है.

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