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Amethi Kisan protest: अमेठी में किसानों के जेल जाने के बाद भड़का आक्रोश, करेंगे कलेक्ट्रेट का घेराव

Amethi  Kisan protest:  अमेठी में चार किसानों को जेल भेजे जाने के विरोध में भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने बड़ा आंदोलन घोषित किया है. प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हजारों किसान कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे.

By: Ranjana Sharma | Published: May 3, 2026 2:05:27 PM IST

अमेठी में किसान आंदोलन तेज, हजारों की भीड़ जुटने की तैयारी
अमेठी में किसान आंदोलन तेज, हजारों की भीड़ जुटने की तैयारी


Amethi  Kisan protest: अमेठी में  15 सूत्री मांग को लेकर समाधान दिवस के दौरान विरोध प्रदर्शन करने वाले चार किसानों को प्रशासन ने शनिवार की शाम जेल भेज दिया. किसानों के जेल जाने के बाद भानु गुट के किसानों में जबरदस्त आक्रोश है. प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पर कल हजारों की संख्या में दर्जनों जिलों के किसान अमेठी पहुंचेंगे, जहां वे कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे.

समाधान दिवस में शुरू हुआ विरोध

दरअसल शनिवार को डीएम संजय चौहान अमेठी तहसील में समाधान दिवस की अध्यक्षता कर रहे थे. इसी दौरान भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के जिला प्रभारी अजय मिश्र विल्सन बाबा, जिला अध्यक्ष शैलेन्द्र मिश्र समेत कई किसान 15 सूत्री मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन करने लगे. प्रदर्शन के दौरान किसानों ने डीएम की गाड़ी को रोकने का भी प्रयास किया, जिससे मामला और बढ़ गया और मौके पर तनाव की स्थिति बन गई.

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चार किसान भेजे गए जेल

मामला बढ़ने के बाद पुलिस ने बल प्रयोग करते हुए जिला प्रभारी विल्सन बाबा, पारस, सूरजदीन और राजकुमार पाल को हिरासत में ले लिया. इसके बाद उन्हें शांतिभंग के आरोप में 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया. चार किसानों के जेल जाने के बाद भानु गुट के किसानों में भारी आक्रोश फैल गया है. जिला अध्यक्ष शैलेन्द्र मिश्र ने मामले की जानकारी संगठन के बड़े नेताओं को दी.

प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में होगा घेराव

भारतीय किसान यूनियन भानू गुट के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में आसपास के जिलों के अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़, सहारनपुर समेत अन्य जिलों से हजारों किसान कल सुबह 11 बजे अमेठी पहुंचेंगे और कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे. जिलाध्यक्ष द्वारा लगातार संगठन के किसान नेताओं से संपर्क कर अधिक से अधिक किसानों को विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के लिए बुलाया जा रहा है.

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Tags: amethi farmers protestcollectorate siege
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