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Amethi police news: अमेठी में 194 नए सिपाही तैयार, कदमताल में दिखा दम, रिहर्सल में झलका अनुशासन और जोश

Amethi police news: अमेठी में 194 नव-प्रशिक्षित आरक्षियों का प्रशिक्षण पूरा हो चुका है. फुल ड्रेस रिहर्सल में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया. 26 अप्रैल को पासिंग आउट परेड के बाद इन जवानों की विभिन्न थानों में तैनाती की जाएगी, जिससे जिले की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी.

By: Ranjana Sharma | Published: April 24, 2026 12:11:55 PM IST

रिजर्व पुलिस लाइन गौरीगंज में भव्य तैयारी, परेड से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल
रिजर्व पुलिस लाइन गौरीगंज में भव्य तैयारी, परेड से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल


Amethi police news: उत्तर प्रदेश पुलिस को बड़ी मजबूती मिलने जा रही है. अमेठी के गौरीगंज स्थित रिजर्व पुलिस लाइन में 194 नव-प्रशिक्षित आरक्षियों का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है. पासिंग आउट परेड से पहले आयोजित फुल ड्रेस रिहर्सल में जवानों ने अनुशासन, तालमेल और जोश का शानदार प्रदर्शन किया. मुख्य पासिंग आउट परेड 26 अप्रैल को आयोजित होगी.

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फुल ड्रेस रिहर्सल में दिखा अनुशासन और तालमेल

पासिंग आउट परेड से पहले शुक्रवार को फुल ड्रेस रिहर्सल का आयोजन किया गया. इस दौरान प्रशिक्षु आरक्षियों ने कदमताल, सलामी और ड्रिल का बेहतरीन प्रदर्शन कर अपने प्रशिक्षण की झलक दिखाई. उनकी एकरूपता और अनुशासन ने अधिकारियों को प्रभावित किया. वरिष्ठ अधिकारियों ने परेड का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया और जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए.

प्रशिक्षण में शारीरिक और मानसिक मजबूती पर जोर

अधिकारियों के अनुसार, प्रशिक्षण के दौरान आरक्षियों को शारीरिक, मानसिक और व्यावहारिक रूप से पूरी तरह सक्षम बनाया गया है. उन्हें इस तरह प्रशिक्षित किया गया है कि वे मैदान में किसी भी परिस्थिति में प्रभावी ढंग से कानून-व्यवस्था संभाल सकें. प्रशिक्षण के दौरान अनुशासन, परिश्रम और दक्षता पर विशेष ध्यान दिया गया.

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कर्तव्यनिष्ठा और जनसेवा का दिया संदेश

अधिकारियों ने नव-प्रशिक्षित आरक्षियों को कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदारी और जनसेवा की भावना के साथ काम करने के निर्देश दिए हैं. साथ ही आम जनता के प्रति संवेदनशील व्यवहार और त्वरित कार्रवाई को प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया है, ताकि पुलिस और जनता के बीच भरोसा मजबूत हो सके. प्रशिक्षण पूरा होने के बाद सभी 194 नवआरक्षियों को जिले के अलग-अलग थानों और इकाइयों में तैनात किया जाएगा. इससे अमेठी जिले की सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में मदद मिलेगी.

पासिंग आउट परेड की तैयारियां तेज

26 अप्रैल को होने वाली पासिंग आउट परेड को लेकर रिजर्व पुलिस लाइन में तैयारियां तेज कर दी गई हैं. परेड मैदान की साज-सज्जा के साथ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं. इस अवसर पर कई वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति भी रहेगी.

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Tags: Amethi police newsup police constable training
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