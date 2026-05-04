एक झटके में चली गई 8 लोगों की जान! बाइकर्स की जिंदगी बचाते-बचाते खुद गिरे मौत के मुंह मे

Ambedkarnagar Road Accident: अंबेडकरनगर से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. दरअसल, रविवार की आधी रात के आस-पास, उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर ज़िले में एक रौंगटे खड़े कर देने वाला हादसा हुआ. बता दें कि जलालपुर पुलिस स्टेशन के इलाके में, अशरफपुर भुवा ईंट भट्ठे के पास, एक बेकाबू Swift Dzire कार ने सड़क पर खड़े लोगों के एक समूह को कुचल दिया. अब तक, इस भयानक दुर्घटना में आठ लोगों की जान जा चुकी है.

देर रात हुआ भयंकर हादसा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये हादसा रात करीब 12:00 बजे हुआ. दरअसल, सड़क पर दो मोटरसाइकिलों के बीच ज़ोरदार टक्कर हो गई थी. इस टक्कर की वजह से, मोटरसाइकिल सवारों को गंभीर चोटें आईं और वो सड़क पर गिर पड़े. शोर सुनकर, आस-पास के ग्रामीण और राहगीर, इंसानियत के नाते घायलों की मदद के लिए घटनास्थल पर जमा हो गए. लोग अभी घायलों को अस्पताल पहुंचाने का इंतज़ाम कर ही रहे थे कि तभी एक तेज़ रफ़्तार, बेकाबू कार ने भीड़ को बेरहमी से कुचल दिया.

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8 लोगों की गई जान

सूचना मिलते ही, पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से सभी को जलालपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचाया. वहां डॉक्टरों ने छह लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि दो अन्य ने टांडा मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. इस घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई है. मृतकों की पहचान अंबेडकरनगर के ही निवासी के तौर पर हुई है: कैफ़ी (32), उत्तम कुमार (24), आदित्य कुमार (25), लालचंद (24), राजू गुप्ता (32), और छोटू. बाकी दो पीड़ितों की पहचान अभी की जा रही है.

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