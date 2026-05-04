घर में बिछी थीं 4 बच्चों की लाश, 100 मीटर दूर मां का शव, सामूहिक हत्या मामले का आरोपी ढेर

Ambedkar Nagar Crime News: हाल ही में उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में 4 बच्चों के शव मिलने के बाद हड़कंप मच गया. बच्चों की मां पर आरोप लगा कि उसने ही हत्या की है, लेकिन बाद में 100 मीटर की दूरी पर मां का शव मिला. हालांकि पुलिस ने जांच की, तो पता चला कि आरोपी कोई और ही है. हालांकि अब पुलिस ने आरोपी को एनकाउंटर कर ढेर कर दिया है. जानकारी के अनुसार, 2 मई को चार सगे भाई-बहनों के हत्यारोपी आमिर को पुलिस ने ढेर कर दिया है.

टांडा-बांदा हाईवे के किनारे पुलिस और स्वाट टीम के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसके बाद आरोपी घायल हुआ और उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया. आरोपी ने 8, 10, 12 और 14 साल के चार मासूम बच्चों को ईंट से कुचलकर और धारदार हथियार से उनकी हत्या की थी. वहीं उनकी मां का शव 100 मीटर दूर नाले के पास मिला था और वो भी सामूहिक हत्याकांड का शिकार हुई थी.

4 साल से सऊदी में है पिता

जानकारी के अनुसार, अकबरपुर के मीनापुर इलाके के मोहल्ले में एक ही बिस्तर पर चार नाबालिग बच्चों के शव मिले थे. पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची, तो देखा कि बच्चों को ईंट से कुचला गया और फिर उनके गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था, जिससे उनकी मौत हुई थी. मरने वाले बच्चों में तीन लड़के और एक लड़की थीं. जिस समय ये सब हुआ, तब बच्चों का पिता सऊदी अरब में था, जो 4 साल से वहीं है. वहीं बच्चों की मां घर से गायब थी.

100 मीटर दूर मिली मां की लाश

शुरुआती जांच में पुलिस बच्चों की मां को ही हत्यारोपी मानकर जांच कर रही थी. महिला की तलाश की जाने लगी. उसे ढूंढा गया, तो उसकी लाश घटनास्थल से लगभग 100 मीटर की दूरी पर नाले में मिली. मां की लाश मिलने के बाद पुलिस सकते में आ गई और थ्योरी भी पूरी तरह से बदल गई. पुलिस जिसे हत्यारा समझ रही थी, वो खुद मारी गई है. एसपी प्राची सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि बच्चों की लाश मिलने के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए. गहन छानबीन के बाद महिला का शव मिला.

पुलिस एनकाउंटर में ढेर हत्यारोपी

वहीं इस मामले में पुलिस ने हत्यारोपी आमिर को एनकाउंटर के बाद मार गिराया है. आमिर का पुराना आपराधिक इतिहास भी रहा है. वो पहले भी हत्या के मामले में जेल जा चुका था. हाल ही में जमानत पर बाहर आया था. इसके बाद उसने 4 बच्चों और एक महिला की हत्या कर दी.