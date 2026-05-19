Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: ससुर के थे बहू से अवैध संबंध, बेटे से होती थी लड़ाई, फिर युवक ने पिता को ही लोहे की पाइप से…

UP Crime: ससुर के थे बहू से अवैध संबंध, बेटे से होती थी लड़ाई, फिर युवक ने पिता को ही लोहे की पाइप से…

Ambedkar Nagar Crime: आरोपी ने स्वीकार किया कि पिता की ओर से आए दिन उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की जाती थी. इसकी वजह से उसने पिता की हत्या कर दी. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

By: Hasnain Alam | Published: May 19, 2026 3:14:44 PM IST

अंबेडकनगर मर्डर केस
अंबेडकनगर मर्डर केस


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में रिश्ते में हत्या का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. दरअसल, सम्मनपुर क्षेत्र के ग्राम सुल्तानगढ़ दाउदपुर में बेटे ने ही पिता की हत्या कर दी थी. पुलिस ने इस हत्या का खुलासा कर दिया है. जानकारी के मुताबिक बेटे प्रमोद कुमार ने अपनी पत्नी से पिता जयराम के अवैध संबंध होने के साथ गाली-गलौज और पिटाई से क्षुब्ध होकर अंजाम दिया था. 

मामले में एसओ सम्मनपुर दिनेश कुमार सिंह, एसओजी, स्वाट, सर्विलांस सेल की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल हथियार बरामद कर लिया है. साथ ही आगे की कार्रवाई जारी है.

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चारपाई के नीचे खून से लथपथ मिला था शव

सीओ सिटी नितीश कुमार तिवारी ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि रविवार की सुबह ग्राम सुल्तानगढ़ दाउदपुर निवासी जयराम का शव दुकान के बाहर चारपाई के नीचे खून से लथपथ मिला था. मृतक के सिर पर गंभीर चोट के निशान पाए गए थे.

उन्होंने बताया कि मामले में मृतक के भतीजे शिवा गौड़ की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की गई थी. जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज, साक्ष्य संकलन व पूछताछ के आधार पर मृतक के पुत्र प्रमोद कुमार का नाम सामने आया.

पिता से किस बात को लेकर हुई थी कहासुनी?

पुलिस ने सोमवार सुबह करीब 04:40 बजे दाउदपुर मोड़ से आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की. आरोपी ने स्वीकार किया कि पिता की ओर से आए दिन उसके साथ गाली-गलौज और मारपीट की जाती थी. जयराम के पिछले कई सालों से पत्नी के साथ अवैध संबंध भी थे. इसी को लेकर घटना की रात भी कहासुनी हुई थी और आक्रोशित होकर उसने लोहे की पाइप से वार कर उनकी हत्या कर दी थी. पुलिस ने उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल लोहे की पाइप भी बरामद कर ली है और आगे की कार्रवाई में जुटी है.

Tags: Ambedkar Nagar Newshome-hero-pos-9UP News
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