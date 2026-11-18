पुलिस ने क्या बयान दिया?
उत्तर प्रदेश के जिला अंबेडकर नगर में एनकाउंटर में सुपारी किलर वाहिद अंसारी मारा गया। वाहिद गाजीपुर का रहने वाला था और बिल्लू इंदौरिया गैंग के लिए काम करता था। थाना कोतवाली अकबरपुर क्षेत्रान्तर्गत शिवबाबा बैरियर पर चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक जनपद अंबेडकरनगर प्राची सिंह का बयान। मौजूदा हालात में उत्तर प्रदेश पुलिस को ऐसे ही तेजतर्रार अधिकारियों की आवश्यकता है। @prachiIPS
— Ashutosh shukla (@Ashu9621101476) November 18, 2026
35 आपराधिक मामले दर्ज थे
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