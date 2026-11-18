उत्तर प्रदेश के अंबेडकरनगर में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इसमें सुपारी किलर वाहिद अंसारी मारा गया. मुठभेड़ के दौरान अकबरपुर कोतवाली प्रभारी भूपेंद्र सिंह और एक सिपाही भी घायल हो गए. दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने क्या बयान दिया?

थाना कोतवाली अकबरपुर क्षेत्रान्तर्गत शिवबाबा बैरियर पर चेकिंग के दौरान पुलिस टीम पर फायरिंग करने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई, जिसमें जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश घायल हो गया और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई. इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक जनपद अंबेडकरनगर प्राची सिंह का बयान भा सामने आया है.

35 आपराधिक मामले दर्ज थे

जानकारी के मुताबिक, अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के शिवबाबा के पास पुलिस चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान वाहिद अंसारी से पुलिस की मुठभेड़ हो गई. घटना के समय एसपी प्राची सिंह भी मौके पर मौजूद थीं.

बताया जा रहा है कि गाजीपुर का रहने वाला वाहिद अंसारी बिट्टू इंदौरी गैंग से जुड़ा था. वह गोरखपुर से भी वांछित चल रहा था. उसके खिलाफ हत्या, डकैती और लूट समेत करीब 35 आपराधिक मुकदमे दर्ज थे.

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