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‘सार्वजनिक जमीन पर नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं’, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला

Allahabad High Court Verdict: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की कि सार्वजनिक जमीन का इस्तेमाल एक समुदाय या समूह द्वारा धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता है. यह टिप्पणी जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने की है.

By: Sohail Rahman | Published: May 2, 2026 8:01:58 PM IST

सार्वजनिक जगह पर नमाज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला
सार्वजनिक जगह पर नमाज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला


Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक भूमि पर नमाज अदा करने के संबंध में एक अहम टिप्पणी की है. जिसमें कहा गया है कि एसी जमीन का इस्तेमाल किसी एक समुदाय या समूह द्वारा धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता. इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि सार्वजनिक जमीन पर सभी नागरिकों के बराबर अधिकार होते हैं और इसका एकतरफा इस्तेमाल कानूनी तौर पर जायज नहीं हैं.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह टिप्पणी जस्टिस सरल श्रीवास्तव और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने संभल जिले की गुन्नौर तहसील के इकोना के रहने वाले असीन द्वारा दायर एक याचिका को खारिज करते हुए की है.

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कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया?

कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है; बल्कि यह सार्वजनिक व्यवस्था और दूसरे लोगों के अधिकारों के अधीन है. कोई भी धार्मिक गतिविधि इस तरह से नहीं की जा सकती जिससे दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन हो. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूर्व के एक मामले (मुनाजिर खान बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) का हवाला देते हुए कहा कि जहां निजी परिसर के भीतर व्यक्तिगत स्तर पर शांतिपूर्ण प्रार्थना की अनुमति हो सकती है, इसका मतलब यह नहीं है कि वहां बिना किसी नियामक निगरानी के नियमित या बड़े पैमाने पर सामूहिक धार्मिक सभाएं आयोजित की जा सकती हैं.

याचिकाकर्ता ने की थी ये मांग

इसके अलावा, कोर्ट ने कहा कि जब भी कोई गतिविधि निजी दायरे से बाहर निकलकर सार्वजनिक दायरे को प्रभावित करने लगती है तो वह कानूनी नियंत्रणों के अधीन हो जाती है. इस मामले में याचिकाकर्ता किसी मौजूदा परंपरा को बनाए रखने के बजाय नियमित सामूहिक नमाज की एक नई प्रथा शुरू करना चाहता था, जिसमें गांव के बाहर से भी लोग शामिल होते.

ईद के मौकों पर होती थी नमाज

रिकॉर्ड के अनुसार, इस खास जगह पर पहले प्रार्थनाएं केवल खास मौकों पर ही की जाती थीं, जैसे कि ईद पर. नतीजतन कोर्ट ने धार्मिक गतिविधियों के लिए नियमित रूप से भीड़ इकट्ठा करने की याचिकाकर्ता की मांग पर रोक लगा दी. कोर्ट ने आगे फैसला दिया कि यदि सार्वजनिक जमीन को धार्मिक इस्तेमाल के लिए गैर-कानूनी रूप से हस्तांतरित (बिक्री विलेख के ज़रिए) किया जाता है, तो ऐसा हस्तांतरण कानूनी तौर पर शून्य और अमान्य माना जाएगा.

Tags: allahabad high courtUP News
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