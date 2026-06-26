यूपी ग्राम पंचायतों पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कार्यकाल खत्म होते ही छिनेंगे अधिकार, पूर्व प्रधान नहीं संभालेंगे कमान

Gram Panchayat Administrator Stay: उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों के संचालन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी ग्राम प्रधानों को पंचायतों का प्रशासक नियुक्त किया गया था. कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसे संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्यों के विपरीत माना है. यह फैसला ऐसे समय आया है जब प्रदेश की कई ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और नई पंचायतों के गठन की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है. ऐसे में राज्य सरकार ने प्रशासनिक कामकाज प्रभावित न हो, इसके लिए पुराने ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करने का निर्णय लिया था.

क्या था सरकार का आदेश?

मई को जारी आदेश में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि जिन ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो गया है और जहां नई पंचायतों का गठन अभी नहीं हुआ है, वहां पुराने ग्राम प्रधान ही प्रशासक के रूप में कार्य करेंगे. सरकार का तर्क था कि इससे पंचायतों के दैनिक कार्य और विकास योजनाएं बाधित नहीं होंगी. इस आदेश को लेकर सवाल उठने लगे और इसे न्यायालय में चुनौती दी गई.

याचिका में क्या उठाए गए सवाल?

सरकारी आदेश के खिलाफ अरविंद राठौर की ओर से इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई. याचिकाकर्ता ने दलील दी कि किसी निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उसे प्रशासक बनाना पंचायती राज व्यवस्था की भावना के खिलाफ है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता इम्तियाज हुसैन ने कोर्ट को बताया कि पंचायती राज अधिनियम में ऐसी व्यवस्था का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है. उन्होंने तर्क दिया कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद पूर्व ग्राम प्रधानों को प्रशासनिक अधिकार देना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को कमजोर कर सकता है और इससे अधिकारों के दुरुपयोग की आशंका भी बढ़ जाती है.

हाईकोर्ट ने क्या कहा?

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के 25 मई के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामले की अंतिम सुनवाई और निर्णय होने तक ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में कार्य नहीं कर सकेंगे. कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि प्रथम दृष्टया यह आदेश संवैधानिक और कानूनी कसौटी पर खरा नहीं उतरता. यही वजह है कि फिलहाल इस पर रोक लगाना आवश्यक समझा गया.

अगली सुनवाई पर टिकी निगाहें

ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 जुलाई की तारीख तय की है. अब राज्य सरकार को अपने आदेश के पक्ष में विस्तृत और मजबूत कानूनी आधार पेश करना होगा. इस फैसले के बाद प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है. पंचायतों के संचालन की व्यवस्था को लेकर अब नई स्थिति पैदा हो गई है और सभी की निगाहें अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी हैं.