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यूपी को ऑरवेलियन डिस्टोपिया में…इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानेश कुमार की बेटी मेधा रूपम की किस करतूत पर लगाई फटकार?

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा आकृति चौधरी पर NSA के तहत करीब 5 महीने तक न्यायिक हिरासत में रखने के मामले में कड़ी फटकार लगाई है. जिसमें कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ब्यूरोक्रेसी में गलत काम करने वाले लोग उत्तर प्रदेश राज्य को ऑरवेलियन डिस्टोपिया में बदल दें, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा.

By: Sohail Rahman | Published: September 8, 2026 8:40:22 AM IST

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेधा रूपम को जमकर लगाई फटकार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेधा रूपम को जमकर लगाई फटकार


Allahabad High Court: पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की एक छात्रा की हिरासत को रद्द करते हुए गौतम बुद्ध नगर की जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम की कड़ी आलोचना की और उनके व्यवहार को ‘तानाशाहीपूर्ण’ बताया. पिछले हफ्ते बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी की 25 साल की ग्रेजुएट आकृति चौधरी के खिलाफ हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया.

उन्हें अप्रैल 2026 में नोएडा में हुए मजदूरों के विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में लगभग 5 महीनों से न्यायिक हिरासत में रखा गया था. कोर्ट ने कहा कि उनकी हिरासत एक ‘गढ़ी हुई कहानी’ पर आधारित थी. चौधरी को कड़े नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था और हिरासत का आदेश रूपम ने ही जारी किया था.

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कोर्ट ने अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल का किया जिक्र

इस कार्रवाई को रद्द करते हुए जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अचल सचदेव की बेंच ने अंग्रेजी लेखक जॉर्ज ऑरवेल का जिक्र किया, जो अपने डिस्टोपियन नॉवेल ‘1984’ और रूपक वाली छोटी कहानी एनिमल फार्म के लिए जाने जाते हैं. ‘लाइव लॉ’ की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट ने कहा कि ब्यूरोक्रेसी में गलत काम करने वाले लोग उत्तर प्रदेश राज्य को ऑरवेलियन डिस्टोपिया में बदल दें, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा. इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा कि जब नौकरशाह और पुलिसकर्मी अपनी शपथ के खिलाफ काम करते हैं तो उन्हें ‘ब्रिटिश साम्राज्य की दमनकारी विरासत’ के तौर पर देखा जा सकता है.

यह भी पढ़ें – Rahul Gandhi: राहुल गांधी की नागरिकता पर किसने उठाए सवाल? इलाहाबाद हाई कोर्ट में क्या हुआ; याचिका क्यों वापस ली गई?

बेंच ने चौधरी को तुरंत रिहा करने का दिया आदेश

बेंच ने चौधरी को तुरंत रिहा करने और उन्हें 5 लाख रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया. साथ ही यह निर्देश दिया कि यह राशि जिला मजिस्ट्रेट से लेकर जिम्मेदार हर अधिकारी- SHO तक की सैलरी से वसूली जाए. कोर्ट ने पाया कि पुलिस रिपोर्ट में चौधरी के खिलाफ सिर्फ आरोप थे और जिला मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी थी कि वे रिकॉर्ड की बारीकी से जांच करें और देखें कि क्या मामला NSA जैसी कड़ी कार्रवाई के लायक था?

इसके अलावा कोर्ट ने कहा कि गौतम बुद्ध नगर की जिला मजिस्ट्रेट का व्यवहार निंदनीय है, जिन्होंने विवादित आदेश पारित किया. कोर्ट ने आगे कहा कि रूपम चौधरी के माध्यम से ‘एक मिसाल कायम करना’ चाहती थीं ताकि दूसरों को विरोध करने या विरोध करने वाले मजदूरों का समर्थन करने से रोका जा सके.

सरकारी वकील ने जजों को क्या बताया?

सरकारी वकील ने जजों को बताया था कि चौधरी को 12 अप्रैल, 2026 की सुबह भीड़ को आगजनी और पत्थरबाजी के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने चौधरी के खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA), 1980 लागू किया था. इस पर जजों ने कहा कि याचिकाकर्ता की गिरफ्तारी से पहले उन्हें BNSS की धारा 126 के तहत उचित नोटिस नहीं दिया गया था.

इससे पहले मंगलवार, 1 सितंबर को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसा फुटेज पेश करने का निर्देश दिया था जिससे पता चल सके कि क्या चौधरी ने प्रदर्शनकारियों को पत्थरबाजी करने या वाहनों में आग लगाने के लिए उकसाया था. राज्य ने फुटेज जमा करने के लिए और समय मांगा, लेकिन बेंच ने यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि चौधरी पहले ही पांच महीने जेल में बिता चुकी हैं.

यह भी पढ़ें – Noida Workers Protest: मनगढ़ंत कहानी  पर… आकृति चौधरी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, NSA के तहत डिटेंशन ऑर्डर रद्द

Tags: allahabad high courthome-hero-pos-4
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