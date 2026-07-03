Home > उत्तर प्रदेश > 15 साल की लड़की का निकाह, फिर तीन तलाक और हलाला…’समाज का काला पन्ना हैं ऐसी प्रथाएं’, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात

15 साल की लड़की का निकाह, फिर तीन तलाक और हलाला…’समाज का काला पन्ना हैं ऐसी प्रथाएं’, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कही बड़ी बात

Uttar Pradesh News: अमरोहा जिले के 15 वर्ष की लड़की के तीन तलाक.दोबारा शादी के नाम पर हलाला व  जबरन दुष्कर्म के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट नें एक अहम फैसला सुनाया है.

By: Shivashakti Narayan Singh | Published: July 3, 2026 5:34:25 PM IST

डबल हलाला के नाम पर गैंगरेप का आरोप
डबल हलाला के नाम पर गैंगरेप का आरोप


Allahabad High Court on Halala: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हलाला और तीन तलाक की आड़ में महिलाओं के कथित यौन शोषण को लेकर कड़ी टिप्पणी की है  कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि व्यक्तिगत कानूनों का इस्तेमाल किसी भी आपराधिक कृत्य को संरक्षण देने के लिए नहीं किया जा सकता  न्यायालय ने ऐसे मामलों को संविधान के मूल्यों, महिलाओं की गरिमा और समानता के खिलाफ बताते हुए गंभीर अपराध माना है  साथ ही पीड़िता के पूर्व पति, मौलाना और अन्य आरोपियों की याचिकाएं खारिज कर जांच जारी रखने के आदेश दिए हैं 
 
इलाहाबाद हाईकोर्ट की जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने कहा कि हलाला, तीन तलाक या किसी भी व्यक्तिगत कानून की आड़ में महिलाओं के साथ यौन शोषण या अन्य आपराधिक कृत्यों को वैध नहीं ठहराया जा सकता  अदालत ने कहा कि ऐसे मामले समाज के लिए कलंक हैं और इन्हें किसी भी कीमत पर संरक्षण नहीं दिया जा सकता कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला बेहद गंभीर है और आरोप सुनियोजित अपराध की ओर इशारा करते हैं  इसलिए इस स्तर पर एफआईआर रद्द करने का कोई आधार नहीं बनता और पुलिस जांच जारी रहेगी 

क्या है पूरा मामला?

यह मामला उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के सैदनागली थाना क्षेत्र का है  पीड़िता ने आरोप लगाया कि कम उम्र में उसका निकाह कराया गया  इसके बाद तीन तलाक देकर दोबारा शादी के नाम पर कथित तौर पर हलाला कराया गया एफआईआर के मुताबिक, वर्ष 2015 में जब पीड़िता की उम्र करीब 15 वर्ष थी, तब उसका निकाह मुख्य आरोपी अजहर नवाज से कराया गया  कुछ समय बाद आरोपी ने उसे तीन तलाक दे दिया  बाद में दोबारा शादी करने की इच्छा जताते हुए कथित तौर पर मौलाना के जरिए हलाला कराया गया  पीड़िता का कहना है कि उस समय उसे हलाला का अर्थ तक नहीं पता था और उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया गया.

डबल हलाला के नाम पर गैंगरेप का आरोप

पीड़िता के अनुसार, वर्ष 2017 में दोबारा निकाह के बाद चार साल तक साथ रहने के बाद उसे फिर तलाक दे दिया गया  बाद में आरोपी और उसके परिजनों ने दोबारा साथ रहने के लिए कथित तौर पर ‘डबल हलाला’ की शर्त रखी आरोप है कि इसी बहाने फरवरी 2025 में मुख्य आरोपी के भाई और अन्य रिश्तेदारों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया  इसके बाद उसी दिन एक कथित निकाह भी कराया गया  पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की 

कोर्ट ने क्या कहा?

हाईकोर्ट ने कहा कि जब मामला आपराधिक कानून से जुड़ा हो, तब व्यक्तिगत कानूनों की दलील देकर अपराध से बचा नहीं जा सकता  अदालत ने माना कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर आरोप बेहद गंभीर हैं और उनकी निष्पक्ष जांच आवश्यक है कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी नाबालिग के साथ दुष्कर्म या सामूहिक दुष्कर्म जैसे आरोप सामने आते हैं, तो उन्हें शुरुआती स्तर पर खारिज नहीं किया जा सकता  ऐसे मामलों में विस्तृत जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होना जरूरी है.

Tags: allahabad high courthalala caseNikah HalalaTriple Talaq
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