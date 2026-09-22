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Allahabad HC On Arya Samaj marriage: इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, आर्य समाज मंदिर का विवाह प्रमाण पत्र अकेले वैध हिंदू विवाह का प्रमाण नहीं…

Allahabad HC On Arya Samaj marriage: इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि केवल आर्य समाज मंदिर से जारी विवाह प्रमाण पत्र के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध विवाह हुआ है.

By: Sohail Rahman | Published: September 22, 2026 12:51:28 PM IST

आर्य समाज मंदिर में शादी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला
आर्य समाज मंदिर में शादी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला


Allahabad HC On Arya Samaj marriage: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल आर्य समाज मंदिर से जारी विवाह प्रमाणपत्र के आधार पर यह नहीं माना जा सकता कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत वैध विवाह हुआ है. वैध हिंदू विवाह साबित करने के लिए अधिनियम में निर्धारित आवश्यक वैवाहिक संस्कारों का संपन्न होना भी प्रमाणित होना चाहिए.

न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने यह टिप्पणी सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के अधिकारी रोहित पांडेय की सेवा से बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करते हुए की.पांडेय को वैवाहिक स्थिति के संबंध में कथित रूप से गलत घोषणा करने के आरोप में सेवा से हटा दिया गया था.

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याचिका पर सुनवाई कर रही थी अदालत

अदालत रोहित पांडेय की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उन्होंने 28 अप्रैल 2022 के सेवा से हटाने के आदेश को चुनौती दी थी. कार्रवाई की शुरुआत सुचेता तिवारी की शिकायत से हुई थी. उनका दावा था कि उन्होंने वर्ष 2007 में एक आर्य समाज मंदिर में रोहित पांडेय से विवाह किया था. अधिकारियों ने इस विवाह को वैध मानते हुए निष्कर्ष निकाला था कि पांडेय ने बाद में सेवा में नियुक्ति के समय स्वयं को अविवाहित बताकर गलत घोषणा की.

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पांडेय ने क्या कहा?

पांडेय ने कथित विवाह से इनकार करते हुए कहा था कि आवश्यक हिंदू वैवाहिक संस्कार, जिसमें सप्तपदी भी शामिल है, संपन्न होने का कोई प्रमाण नहीं है. उन्होंने एक आपराधिक मामले की सुनवाई के दौरान सुचेता तिवारी के बयान का भी हवाला दिया, जिसमें उन्होंने स्वीकार किया था कि विवाह हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न नहीं हुआ था.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने क्या कहा?

हाई कोर्ट ने कहा कि केवल आर्य समाज मंदिर का प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर देने से यह साबित नहीं होता कि विवाह हिंदू विवाह अधिनियम के अनुसार संपन्न हुआ था. कोर्ट ने शिकायतकर्ता के अपने बयान को भी महत्वपूर्ण माना, जिसमें आवश्यक हिंदू वैवाहिक संस्कारों के संपन्न न होने की बात सामने आई थी. ऐसे में वर्ष 2007 के विवाह को कानून की नजर में वैध विवाह नहीं माना जा सकता.

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Tags: allahabad high court
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