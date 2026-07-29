भाई की हत्या में पाया गया था दोषी, 40 साल जमानत पर रहा, अब 82 की उम्र में जाना पड़ेगा जेल

Allahabad High Court: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 1984 में अपने ही भाई की हत्या के दोषी ठहराए गए 82 वर्षीय व्यक्ति की अपील खारिज कर दी है. कोर्ट ने उम्रकैद की सजा को बरकरार रखते हुए उसे बाकी सजा काटने के लिए सरेंडर करने का आदेश दिया. जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस जय कृष्ण उपाध्याय की बेंच को रिकॉर्ड पर ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जो अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को IPC की धारा 302 (हत्या) से बदलकर धारा 304 पार्ट II (गैर-इरादतन हत्या जो हत्या की श्रेणी में नहीं आती) करने को सही ठहरा सके.

कोर्ट ने अपील को खारिज करते हुए अपीलकर्ता की उस दलील को भी ठुकरा दिया जिसमें उसने अपनी सजा को उस अवधि तक सीमित करने की मांग की थी जो वह पहले ही काट चुका था.

कोर्ट ने क्या कहा?

कोर्ट ने कहा कि वह केवल इसलिए ऐसी राहत नहीं दे सकता क्योंकि अपीलकर्ता अब 82 वर्ष का है और अपील लंबित रहने के दौरान लगभग 4 दशकों तक जमानत पर रहा है. 17 जुलाई को सुनाए गए फैसले में कोर्ट ने कहा कि पेश किए गए सबूत अचानक और गंभीर उकसावे या अचानक हुए झगड़े का संकेत नहीं देते हैं, जिससे कोर्ट IPC की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को रद्द करने और इसके बजाय अपीलकर्ता को IPC की धारा 304 पार्ट II के तहत दोषी ठहराने पर विचार कर सके.

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40 साल बाद लौटना होगा जेल

कोर्ट ने इस बात पर अफसोस जताया कि अपीलकर्ता को 40 साल बाद जेल लौटना होगा, लेकिन यह भी कहा कि उसके हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि उसके पास भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त असाधारण शक्तियां नहीं हैं.

क्या है पूरा मामला?

अपीलकर्ता बाबू लाल को अक्टूबर 1984 में एक ट्रायल कोर्ट ने अपने भाई की मौत का कारण बनने के लिए दोषी ठहराया था. उसने खुदाई में इस्तेमाल होने वाले खेती के औजार से बार-बार वार करके अपने भाई की हत्या कर दी थी.

अपीलकर्ता ने क्या दलील दी?

अपील कर्ता के वकीन ने कोर्ट के सामने तर्क दिया था कि अपील करने वाले पर जिस औजार का इस्तेमाल करने का आरोप लगा था, वह कोई खास हथियार नहीं है और उसका इस्तेमाल भी बिना धार वाले हिस्से से किया गया था, जिससे इस बात का पता चलता है कि उसका मृतक को मारने का कोई इरादा नहीं था.

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