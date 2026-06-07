अलीगढ़ में बेखौफ बदमाशों का आतंक, बीच सड़क पर महिला को मारी गोली; इलाके में मची सनसनी

पुलिस ने रविवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दिनदहाड़े मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात लोगों ने एक 45 वर्षीय महिला पर कथित तौर पर गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गई. यह घटना शनिवार को दोपहर करीब 2 बजे रोरावार पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यस्त नेओरी क्रॉसिंग के पास घटी. आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया.

कब हुई घटना?

रानी नाम की महिला अपनी किशोर बेटी रिहाना के साथ काम पर जा रही थी, तभी उस पर हमला हुआ. पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने, जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे, महिला के पास आकर उस पर करीब से गोली चलाई और फिर मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए. महिला की बेटी ने पूरी घटना देखी. रानी को इलाज के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कूल्हे के पास गोली लगी है और उनकी हालत स्थिर है.

क्यों चलाई गोली?

पुलिस को संदेह है कि गोलीबारी का संबंध महिला के परिवार से जुड़े किसी पुराने विवाद से हो सकता है. सर्किल अधिकारी सर्वम सिंह ने बताया कि जांच के तहत पुरानी दुश्मनी की संभावना की पड़ताल की जा रही है. अधिकारी हमलावरों की पहचान करने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं. मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को ढूंढने और गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं.

थाना रोरावर- अवगत कराना है कि आज दि0 06.06.26 को दोपहर लगभग 02.00 बजे एक महिला के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई । सूचना पर तत्काल स्थानीय पुलिस द्वारा मौका मुआयना कर महिला को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया, जहाँ चिकित्सकों द्वारा Suspected गन शॉट इंजरी होना बताया है । महिला की… pic.twitter.com/8OehXZrW93 — ALIGARH POLICE (@aligarhpolice) June 6, 2026

बेटी ने दिया बयान

अलीगढ़ मे बिटिया के सामने मां को मारी गई गोली बाइक सवार दो हमलावार आए और बेटी के सामने ही उसकी माँ को गोली मारकर फरार हो गए। मां की हालत नाजुक है अस्पताल में भर्ती है। लेकिन हमारा प्रदेश तो अपराध मुक्ति है। ये सब घटना 2017 के पहले की होगी। रोरावर थाना के नीवरी मोड़ की घटना pic.twitter.com/BTutbSVTim — Ashish Paswan (@ashishpaswan0) June 6, 2026

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