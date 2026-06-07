Home > उत्तर प्रदेश > अलीगढ़ में बेखौफ बदमाशों का आतंक, बीच सड़क पर महिला को मारी गोली; इलाके में मची सनसनी

अलीगढ़ में बेखौफ बदमाशों का आतंक, बीच सड़क पर महिला को मारी गोली; इलाके में मची सनसनी

Aligarh Crime News: यूपी के अलीगढ़ जिले में दिनदहाड़े एक महिला को बाइक सवार नकाबपोशों ने गोली मार दी. इस घटना से आस पास के इलाकों में दहशत फैल गई है. हालांकि जानकारी के मुताबिक महिला अभी खतरे से बाहर है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: June 7, 2026 5:40:38 PM IST

अलीगढ़ में बीच बीच सड़क पर महिला को मारी गोली
अलीगढ़ में बीच बीच सड़क पर महिला को मारी गोली


पुलिस ने रविवार को बताया कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में दिनदहाड़े मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात लोगों ने एक 45 वर्षीय महिला पर कथित तौर पर गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गई. यह घटना शनिवार को दोपहर करीब 2 बजे रोरावार पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले व्यस्त नेओरी क्रॉसिंग के पास घटी. आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया. 

कब हुई घटना?

रानी नाम की महिला अपनी किशोर बेटी रिहाना के साथ काम पर जा रही थी, तभी उस पर हमला हुआ. पुलिस के अनुसार, हमलावरों ने, जिन्होंने अपने चेहरे ढके हुए थे, महिला के पास आकर उस पर करीब से गोली चलाई और फिर मोटरसाइकिल पर बैठकर फरार हो गए. महिला की बेटी ने पूरी घटना देखी. रानी को इलाज के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें कूल्हे के पास गोली लगी है और उनकी हालत स्थिर है.

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क्यों चलाई गोली?

पुलिस को संदेह है कि गोलीबारी का संबंध महिला के परिवार से जुड़े किसी पुराने विवाद से हो सकता है. सर्किल अधिकारी सर्वम सिंह ने बताया कि जांच के तहत पुरानी दुश्मनी की संभावना की पड़ताल की जा रही है. अधिकारी हमलावरों की पहचान करने के लिए इलाके के सीसीटीवी फुटेज की समीक्षा कर रहे हैं. मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को ढूंढने और गिरफ्तार करने के प्रयास जारी हैं.

बेटी ने दिया बयान

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Tags: aligarh newscrime news
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