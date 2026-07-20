UP: सुहागरात के सपने टूटे, 15 दिन में उजड़ गया घर! लाखों के जेवर लेकर नई नवेली दुल्हन आशिक के साथ हुई फरार

Aligarh Bride Elopes Boyfriend: शादी के बाद हर परिवार नई शुरुआत और खुशहाल भविष्य के सपने देखता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से सामने आई एक घटना ने पूरे इलाके को हैरान कर दिया. शादी के महज 15 दिन बाद एक नवविवाहिता कथित तौर पर घर से लाखों रुपये के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गई.

परिवार को जब इसका पता चला तो हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और सर्विलांस की मदद से कुछ ही घंटों में महिला को रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक, मामला अलीगढ़ जिले के बरला थाना क्षेत्र के एक गांव का है. पुलिस ने बताया कि गांव के एक युवक की शादी करीब 15 दिन पहले गंगीरी क्षेत्र की एक युवती से हुई थी. शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य नजर आ रहा था, लेकिन परिवार को अंदाजा भी नहीं था कि जल्द ही ऐसा घटनाक्रम सामने आएगा.

परिजनों का आरोप है कि युवती का पहले से एक युवक के साथ प्रेम संबध था. वह कथित तौर पर चोरी-छिपे उससे फोन पर बात करती थी और बाद में कॉल रिकॉर्ड छिपाने के लिए नंबर डिलीट कर देती थी. शनिवार शाम दोनों के बीच घर छोड़कर जाने की योजना बनी.

10 लाख के जेवर और नकदी लेकर निकली

आरोप है कि शनिवार देर शाम जब परिवार के अन्य सदस्य घर के बाहर व्यस्त थे, तब महिला ने घर की अलमारी से करीब 10 लाख रुपये के जेवर और कुछ नकदी एक बैग में रखी और चुपचाप घर से निकल गई. करीब एक घंटे बाद पति घर पहुंचा तो पत्नी को गायब देखकर उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन को सुराग नहीं मिला.

पुलिस ने कैसे आरोपी पत्नी को दबोचा

इसके बाद पीड़ित परिवार ने बरला थाने में शिकायत दर्ज कराई. मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी ने महिला की तलाश के लिए तीन अलग-अलग पुलिस टीमें गठित कीं. साथ ही सर्विलांस टीम की भी मदद ली गई, जिससे महिला की लोकेशन का पता लगाया जा सका.

पुलिस के अनुसार, शिकायत मिलने के करीब छह घंटे के भीतर महिला को अलीगढ़ रेलवे स्टेशन से पकड़ लिया गया. पुलिस ने उसके पास से कथित तौर पर जेवरात भी बरामद कर लिए. इसके बाद उसे थाने लाकर पूछताछ शुरू की गई.