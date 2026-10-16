UP Crime: बाइक स्टार्ट करते ही नाबालिग के साथ हुई ऐसी हरकत, CCTV सामने आते ही मचा हड़कंप; लेकिन थाना प्रभारी क्यों हुए सस्पेंड ?

UP Crime: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से एक ऐसी झकझोर देने वाली घटना सामने आई है, जिसने पुलिस महकमे से लेकर आम जनता तक के होश उड़ा दिए. जब एक लड़की अपनी बाइक स्टार्ट करने में व्यस्त थी, तो अचानक एक अधेड़ उम्र का शख्स दरिंदगी पर उतर आया. सीसीटीवी में कैद हुई इस शर्मनाक हरकत ने न सिर्फ पूरे परिवार को सख्ते में डाल दिया बल्कि, पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए. हालांकि आरोपी मौके से फरार हो गया था लेकिन न्याय की गुहार लेकर जब नाबालिग के परिजनों ने थाने का रुख किया तो घटना को मामूली बताकर आरोपी को मामूली धाराओं में बरी कर दिया गया. लेकिन विवाद यहीं नहीं थमा, बल्कि इसी मामले के तहत एक थाना प्रभारी पर भी गाज गिर गई और सस्पेंशल ऑर्डर मिल गया. आइए जानते हैं इस दिल दहला देने वाली घटना की पूरी कहानी.

सीसीटीवी कैमरे में कैद घिनौनी हरकत, मौके से फरार आरोपी

अलीगढ़ के थाना जवां क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बरौली गांव में 10 अक्टूबर 2026 को एक ऐसी घटना घटी जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया. जब एक नाबालिग लड़की अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थी, तभी एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने उसके साथ सरेआम बदसलूकी और छेड़छाड़ की. आरोपी ने लड़की के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और मौके से फरार हो गया. इस घिनौनी वारदात का पूरा वाकया पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसके बाद यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया और चारों तरफ आक्रोश फैल गया.

पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल

घटना के सामने आने के बाद पीड़िता के भाई ने पुलिस की भूमिका पर तीखे सवाल उठाए. परिवार का आरोप था कि पुलिस ने शुरुआत में इस गंभीर मामले में सख्त कार्रवाई करने के बजाय आरोपी को महज शांति भंग की आशंका (धारा 151) के तहत औपचारिकता निभाते हुए छोड़ दिया था. पुलिस के इस रवैये के चलते जनता और परिजनों में भारी रोष व्याप्त हो गया. जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और दबाव बढ़ा, तब जाकर कड़े फैसले लिए गए.

#Aligarh #BreakingNews | नाबालिग से कथित अश्लील हरकत, CCTV वीडियो वायरल, आरोपी को छोड़ने पर थाना जवां पुलिस की कार्यशैली पर उठे सवाल ! अलीगढ़ के थाना जवां क्षेत्र के बरौली बाजार में दिनदहाड़े नाबालिग किशोरी के साथ कथित अश्लील हरकत का मामला सामने आया है। घटना की CCTV फुटेज में आरोपी के हरकत करते नजर आने का दावा किया जा रहा है! परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर धारा 151 के तहत चालान किया और कुछ घंटे बाद छोड़ दिया। परिवार ने मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की है! #Aligarh #Jawan #AligarhPolice #CCTV @wpl1090 @aligarhpolice @Uppolice @dgpup @Asian_newsBH — jafar mahmood (Asian News ) (@jafar_mahmood07) October 15, 2026

दोबारा दबोचा गया आरोपी, कोर्ट में होगी पेशी

बढ़ते दबाव और तीखी आलोचना के बीच अलीगढ़ पुलिस ने अपना आधिकारिक पक्ष सामने रखा. नगर पुलिस अधीक्षक आदित्य बंसल ने स्पष्ट किया कि घटना वाले दिन यानी 10 अक्टूबर को ही संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया था. पुलिस के अनुसार, मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया जा चुका है और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जा रही है, ताकि यह साबित हो सके कि पुलिस ने मामले में लीपापोती नहीं की.

थाना प्रभारी की लापरवाही, निलंबन जारी

मामले में बरती गई भारी लापरवाही और महिलाओं की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता न दिखाने के कारण सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) ने कड़ा कदम उठाया. जवां थाने के थाना प्रभारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. साथ ही, उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं. इस पूरी घटना ने एक बार फिर से कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और पुलिस अधिकारियों की जवाबदेही पर गंभीर बहस छेड़ दी है.

ये भी पढ़ें:-