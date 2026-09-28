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UP: उत्पीड़न, धमकी और गंदा व्यवहार… अलीगढ़ में देर रात महिला कर्मचारियों को फोन करते हैं इंजीनियर; लघु सिंचाई विभाग में हंगामा

Aligarh Women Employee Harassment: अलीगढ़ में लघु सिंचाई विभाग में महिला कर्मचारियों ने अपने ही Executive Engineer पर उन्हें परेशान और रात में फोन कर उनके साथ गंदा व्यवहार करने की शिकायत की है.  28 सितंबर 2026 को कर्मचारियों ने कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग उठाई.

By: Shristi S | Published: September 28, 2026 3:46:05 PM IST

अलीगढ़ में देर रात महिला कर्मचारियों को फोन करते हैं इंजीनियर; लघु सिंचाई विभाग में हंगामा
अलीगढ़ में देर रात महिला कर्मचारियों को फोन करते हैं इंजीनियर; लघु सिंचाई विभाग में हंगामा


Aligarh Irrigation Department Women Harassment: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से बेहद चिंताजनक खबर सामने आई है, जिसने लघु सिंचाई विभाग में महिला कर्मचारियों से जुड़े आरोपों ने अब विभागीय कामकाज पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. मामला उस वक्त और गंभीर हो गया, जब कई महिला कर्मचारियों ने सामने आकर अधिशासी अभियंता (Executive Engineer) अशोक कुमार पर कथित तौर पर रात में फोन करने और अभद्र व्यवहार करने के आरोप लगाए. सोमवार 28 सितंबर 2026 को कर्मचारियों ने कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए कार्रवाई की मांग उठाई. महिलाओं का आरोप है कि कार्यस्थल पर उन्हें मानसिक दबाव और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

महिला कर्मचारियों ने सुनाई अपनी परेशानी

सोमवार को लघु सिंचाई विभाग के कार्यालय में महिला और पुरुष कर्मचारी एकजुट होकर प्रदर्शन करने पहुंचे. इस दौरान कुछ महिला कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं सार्वजनिक रूप से सामने रखीं. उनका आरोप था कि अधिशासी अभियंता अशोक कुमार की ओर से उन्हें रात के समय फोन किए जाते हैं, जिससे उन्हें असहज स्थिति का सामना करना पड़ता है. कर्मचारियों ने अधिकारियों से मामले की जांच कर उचित कार्रवाई की मांग की. 

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पहले भी सामने आ चुका है मामला

यह विवाद अचानक सामने नहीं आया है. इससे पहले शुक्रवार 25 सितंबर 2026 को एक महिला संविदा कर्मचारी के स्वजन भी विभागीय कार्यालय पहुंचे थे. वहां उन्होंने हंगामा करते हुए अभियंता के खिलाफ शिकायतों का जिक्र किया था. महिला की ओर से मानसिक उत्पीड़न, धमकी और अनुचित व्यवहार के आरोप लगाए गए थे.

कार्रवाई की मांग पर अड़े कर्मचारी

आज के प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों ने शासन और प्रशासन से पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की. महिला कर्मचारियों का कहना है कि कार्यस्थल पर उन्हें सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल मिलना चाहिए. फिलहाल लगाए गए आरोपों की आधिकारिक जांच और संबंधित पक्ष का जवाब सामने आना बाकी है. 

Tags: aligarhuttar pradesh
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