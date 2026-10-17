अलीगढ़ ‘जिम कांड’ में ट्विस्ट! VIDEO बाहर आते ही ट्रेनर को दिखाया बाहर का रास्ता, लड़की की मेंबरशिप भी काटी, आखिर क्या है मामला?

UP Gym Controversy: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जिम के अंदर ट्रेनर और एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इस वायरल क्लिप के सामने आने के बाद इंटरनेट पर फिटनेस सेंटर्स की मर्यादा और को-एड जिम कल्चर को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिम ओनर ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी ट्रेनर को नौकरी से निकाल दिया, साथ ही उस महिला की मेंबरशिप भी हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दी. इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज के समय में फिटनेस सेंटर्स में प्रोफेशनल बाउंड्रीज किस तरह तार-तार हो रही हैं.

अलीगढ़ जिम के वायरल वीडियो से मचा बवाल

अलीगढ़ के एक लोकल जिम से जुड़ा यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, वैसे ही यह जंगल में आग की तरह फैल गया. वीडियो में ट्रेनर और महिला के बीच की गई इनएप्रोप्रिएट हरकतें साफ नजर आ रही थीं, जिसके बाद पब्लिक के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. हालांकि इस पूरे मामले के पीछे के पूरे फैक्ट्स सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं ने को-एड जिम के एनवायरनमेंट और ट्रेनर-क्लाइंट के बीच के रिश्तों पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो गुटों में बंट गए हैं. कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं देश के कल्चर और फैमिली वैल्यूज को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि इस तरह के अफेयर्स या गलत चीजें हर जगह होती हैं और इसके लिए हर जिम जाने वाली महिला को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में सिर्फ ट्रेनर्स की गलती नहीं होती, बल्कि दोनों तरफ से बाउंड्रीज का ख्याल रखना जरूरी होता है.

अलीगढ़ के जिम में अश्लीलता की हद पार, जिम के कोच ने जिम करने आई युवती के साथ की अश्लीलता, बेहद शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, वीडियो वायरल होने के बाद जिम के मालिक ने कोच को दिखाया बाहर का रास्ता, युवती की भी मेंबरशिप समाप्त कर दी है, है #Aligarh #GYM https://t.co/5sfTTWHjLV — Arun (आज़ाद) Chahal 🇮🇳 (@ArunAzadchahal) October 17, 2026

जिम मैनेजमेंट का कड़ा एक्शन

इस पूरे विवाद के बीच जिम ओनर द्वारा उठाया गया कदम काफी चर्चा में रहा. ओनर ने बिना किसी देरी के आरोपी कोच को डिसमिस कर दिया और उस महिला की मेंबरशिप भी रद्द कर दी. हालांकि कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर महिला की मेंबरशिप क्यों कैंसिल की गई, क्योंकि इस मामले से जुड़ी सारी डिटेल्स अभी साफ नहीं हैं. इस इंसिडेंट ने जिम मैनेजमेंट के लिए यह सबक दे दिया है कि वे अपने यहां स्ट्रिक्ट रूल्स और एथिक्स फॉलो करवाएं ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके.

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