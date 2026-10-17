Home > उत्तर प्रदेश > अलीगढ़ ‘जिम कांड’ में ट्विस्ट! VIDEO बाहर आते ही ट्रेनर को दिखाया बाहर का रास्ता, लड़की की मेंबरशिप भी काटी, आखिर क्या है मामला?

अलीगढ़ ‘जिम कांड’ में ट्विस्ट! VIDEO बाहर आते ही ट्रेनर को दिखाया बाहर का रास्ता, लड़की की मेंबरशिप भी काटी, आखिर क्या है मामला?

UP Gym Controversy: अलीगढ़ के एक जिम से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया. रिपोर्ट के मुताबिक, जिम मैनेजमेंट ने ट्रेनर को नौकरी से निकाल दिया और महिला की मेंबरशिप रद्द कर दी. जानिए पूरा मामला.

By: Kajal Jain | Published: October 17, 2026 2:39:56 PM IST

अलीगढ़ 'जिम कांड' में ट्विस्ट! VIDEO बाहर आते ही ट्रेनर को दिखाया बाहर का रास्ता, लड़की की मेंबरशिप भी काटी, आखिर क्या है मामला?
अलीगढ़ 'जिम कांड' में ट्विस्ट! VIDEO बाहर आते ही ट्रेनर को दिखाया बाहर का रास्ता, लड़की की मेंबरशिप भी काटी, आखिर क्या है मामला?


UP Gym Controversy: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक जिम के अंदर ट्रेनर और एक युवती का आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. इस वायरल क्लिप के सामने आने के बाद इंटरनेट पर फिटनेस सेंटर्स की मर्यादा और को-एड जिम कल्चर को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिम ओनर ने तुरंत एक्शन लिया और आरोपी ट्रेनर को नौकरी से निकाल दिया, साथ ही उस महिला की मेंबरशिप भी हमेशा के लिए टर्मिनेट कर दी. इस घटना ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आज के समय में फिटनेस सेंटर्स में प्रोफेशनल बाउंड्रीज किस तरह तार-तार हो रही हैं.

अलीगढ़ जिम के वायरल वीडियो से मचा बवाल

अलीगढ़ के एक लोकल जिम से जुड़ा यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, वैसे ही यह जंगल में आग की तरह फैल गया. वीडियो में ट्रेनर और महिला के बीच की गई इनएप्रोप्रिएट हरकतें साफ नजर आ रही थीं, जिसके बाद पब्लिक के बीच तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं. हालांकि इस पूरे मामले के पीछे के पूरे फैक्ट्स सामने नहीं आए हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं ने को-एड जिम के एनवायरनमेंट और ट्रेनर-क्लाइंट के बीच के रिश्तों पर बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है.

You Might Be Interested In

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

इस वायरल वीडियो के बाद सोशल मीडिया यूजर्स दो गुटों में बंट गए हैं. कुछ लोगों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं देश के कल्चर और फैमिली वैल्यूज को नुकसान पहुंचा रही हैं, तो वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि इस तरह के अफेयर्स या गलत चीजें हर जगह होती हैं और इसके लिए हर जिम जाने वाली महिला को जिम्मेदार ठहराना बिल्कुल गलत है. कुछ यूजर्स ने यह भी कहा कि इस तरह के मामलों में सिर्फ ट्रेनर्स की गलती नहीं होती, बल्कि दोनों तरफ से बाउंड्रीज का ख्याल रखना जरूरी होता है.

जिम मैनेजमेंट का कड़ा एक्शन 

इस पूरे विवाद के बीच जिम ओनर द्वारा उठाया गया कदम काफी चर्चा में रहा. ओनर ने बिना किसी देरी के आरोपी कोच को डिसमिस कर दिया और उस महिला की मेंबरशिप भी रद्द कर दी. हालांकि कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा है कि आखिर महिला की मेंबरशिप क्यों कैंसिल की गई, क्योंकि इस मामले से जुड़ी सारी डिटेल्स अभी साफ नहीं हैं. इस इंसिडेंट ने जिम मैनेजमेंट के लिए यह सबक दे दिया है कि वे अपने यहां स्ट्रिक्ट रूल्स और एथिक्स फॉलो करवाएं ताकि ऐसी घटनाओं से बचा जा सके.

ये भी पढ़ें:- ‘Shameless Generation’ लिखकर शेयर किया VIDEO, ‘डांडिया-गरबा’ ड्रेस पर भड़का विवाद, Online Shopping करने वालों की बढ़ेगी टेंशन?

Tags: home-hero-pos-5UP News
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

विजया दशमी के 10 महाउपाय!

October 16, 2026

दशहरा के बारे में 10 बातें, जो आपको जानना जरूरी...

October 15, 2026

MMS लीक पर कच्चा बादाम गर्ल ने किया चौंकाने वाला...

October 14, 2026

महाराष्ट्र साइबर ने हनी सिंह को क्यों भेजा समन?

October 14, 2026

‘प्रहार’ फिल्म की स्टारकास्ट फीस

October 14, 2026

16 अक्टूबर को ये फिल्में-सीरीज ओटीटी पर देंगी दस्तक

October 14, 2026
अलीगढ़ ‘जिम कांड’ में ट्विस्ट! VIDEO बाहर आते ही ट्रेनर को दिखाया बाहर का रास्ता, लड़की की मेंबरशिप भी काटी, आखिर क्या है मामला?

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अलीगढ़ ‘जिम कांड’ में ट्विस्ट! VIDEO बाहर आते ही ट्रेनर को दिखाया बाहर का रास्ता, लड़की की मेंबरशिप भी काटी, आखिर क्या है मामला?
अलीगढ़ ‘जिम कांड’ में ट्विस्ट! VIDEO बाहर आते ही ट्रेनर को दिखाया बाहर का रास्ता, लड़की की मेंबरशिप भी काटी, आखिर क्या है मामला?
अलीगढ़ ‘जिम कांड’ में ट्विस्ट! VIDEO बाहर आते ही ट्रेनर को दिखाया बाहर का रास्ता, लड़की की मेंबरशिप भी काटी, आखिर क्या है मामला?
अलीगढ़ ‘जिम कांड’ में ट्विस्ट! VIDEO बाहर आते ही ट्रेनर को दिखाया बाहर का रास्ता, लड़की की मेंबरशिप भी काटी, आखिर क्या है मामला?
अलीगढ़ ‘जिम कांड’ में ट्विस्ट! VIDEO बाहर आते ही ट्रेनर को दिखाया बाहर का रास्ता, लड़की की मेंबरशिप भी काटी, आखिर क्या है मामला?