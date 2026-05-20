Home > उत्तर प्रदेश > UP Crime: पिता ने बेटी को प्रेमी के साथ देखा, फिर कही ऐसी बात; लड़की नहीं हुई तैयार तो किया बड़ा कांड, खेत में ले जाकर…

UP Crime: पिता ने बेटी को प्रेमी के साथ देखा, फिर कही ऐसी बात; लड़की नहीं हुई तैयार तो किया बड़ा कांड, खेत में ले जाकर…

Aligarh Crime: बेटी के मारने वाले पिता पूरन ने कहा कि लड़की का संपर्क किसी और से हो गया था. मना किया था कि लाली मान जा, लेकिन नहीं मानी. मैंने एक बार देख लिया था. शादी करने के लिए कहा था, उसने मना कर दिया और बोली कि उसी लड़के से करूंगी.

By: Hasnain Alam | Published: May 20, 2026 5:05:57 PM IST

अलीगढ़ में पिता ने की बेटी की हत्या
अलीगढ़ में पिता ने की बेटी की हत्या


UP Crime News: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से पिता द्वारा ही बेटी की हत्या का मामला सामने आया है. इस मामले में आरोपी पिता ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. उसने बताया कि वह बेटी के प्रेम संबंधों से परेशान था और इसी वजह से उसकी हत्या की. पूरा मामला जिले के खैर इलाके के गांव जरारा का है. यहां के रहने वाले पूरन ने दो दिन पहले अपनी बेटी शिवानी का गला घोंटकर हत्या कर दी थी.

युवती की मां ने मंगलवार शाम को इस मामले की सूचना पुलिस को दी और बताया कि उसके पति ने बेटी की हत्या कर दी है और शव हाईटेंशन लाइन के नीचे रामकौर के खेत में दबा दिया है. मंगलवार शाम पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. बाद में पूरन को साथ लेकर पुलिस खेत में पहुंची और करीब पांच फीट गहरे गड्ढे में दबाया गया शव निकाला गया.

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लड़की ने आठ दिन से छोड़ रखा था खाना

पिता पूरन ने पुलिस को बताया कि एक साल से शिवानी के प्रेम संबंध पड़ोसी और सजातीय युवक से थे. उसे बहुत समझाया भी, अब आठ दिन से खाना छोड़ रखा था. घटनावाली रात उसने तेजाब भी पी लिया था. ऐसे डर था कि यह उसके साथ भाग जाएगी या आत्महत्या कर लेगी. इससे भी उसकी बदनामी होगी, इसलिए उसने खुद ही उसे मार डाला.

पूरन ने कहा- “लड़की का संपर्क किसी और से हो गया था. मना किया था कि लाली मान जा, लेकिन नहीं मानी. मैंने एक बार देख लिया था. शादी करने के लिए कहा था, उसने मना कर दिया और बोली कि उसी लड़के से करूंगी. मुझे लगा कि मरेगी या भागेगी. उसे भागना था. मैं झेल नहीं सका. इसलिए मार दिया.”

तबीयत खराब होने पर नहीं ले गया था अस्पताल

आरोपी ने कहा कि तेजाब पीने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई, तो मैंने उसे अस्पताल ले जाने के बजाय उसको घर में ही ठिकाने लगा दिया. उसका कहना था कि शिवानी को मारने के बाद कमरे के समीप अपनी मोटरसाइकिल को लेकर आया और उसपर पहले बेटी के शव को बैठाया और फिर रस्सी से उसे खुद के शरीर से बांधा. 

इसके बाद घर से करीब आधा किलोमीटर दूर जंगल में खेत पर ले गया. जहां सोमवार तड़के तक उसने अकेले पांच फीट गहरा गड्ढा खोदा और उसमें शव दबा दिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

Tags: aligarh newsUP News
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