लूट, रेप और हत्या की कोशिश… अलीगढ़ एनकाउंटर में ढेर अपराधियों की क्राइम कुंडली पढ़ कांप जाएंगे

Aligarh Crime News: यूपी के अलीगढ़ में काउंटर में मारे गए दोनों अपराधियों की असली फितरत का अंदाज़ा उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड देखकर लगाया जा सकता है. दोनों के खिलाफ कुल 67 मामले दर्ज थे, जिनमें लूट और हत्या की कोशिश के आरोप भी शामिल थे.

वे मुख्य रूप से महिलाओं को निशाना बनाते थे. गौतम बुद्ध नगर के दनकौर में लूट के दौरान एक महिला से रेप का मामला भी राज मोहम्मद के खिलाफ दर्ज है. ऐसे में चलिए विस्तार से जानें इन बदमाशों का काला चिट्ठा.

रज़ा मोहम्मद के अपराध का काला चिट्ठा

हापुड़ का रहने वाला रज़ा मोहम्मद इसी अप्रैल में जेल से छूटा था. इसके बाद, उसने लूटपाट करने के लिए मोमिन के साथ हाथ मिला लिया. यह जोड़ी मुख्य रूप से खेतों में काम करने वाली महिलाओं को निशाना बनाती थी. उन्होंने अलीगढ़ को अपना अड्डा बनाया क्योंकि वहां के स्थानीय लोग उन्हें पहचानते नहीं थे. नतीजतन, राज मोहम्मद हेलमेट पहनता था ताकि ट्रैफिक पुलिस से बच सके और एक कानून मानने वाले नागरिक जैसा दिखे.

रज़ा मोहम्मद के खिलाफ 40 मामले

रज़ा मोहम्मद के खिलाफ अलग-अलग पुलिस स्टेशनों में कुल 40 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें कोतवाली सिटी (बुलंदशहर), ब्रह्मपुरी (मेरठ), इकोटेक-III (गौतम बुद्ध नगर), ट्रांसपोर्ट नगर (मेरठ), कवि नगर (गाजियाबाद कमिश्नरेट), ट्रॉनिका सिटी (गाजियाबाद कमिश्नरेट), लोनी (गाजियाबाद कमिश्नरेट), सिहानी गेट (गाजियाबाद कमिश्नरेट), दनकौर (गौतम बुद्ध नगर), मुरादनगर (गाजियाबाद) और फेज-II शामिल हैं.

(गौतम बुद्ध नगर), खेकड़ा (बागपत), सैदनगली (अमरोहा), हसनपुर (अमरोहा), गजरौला (अमरोहा), इचौली (मेरठ), सरथाना (मेरठ), चोला (बुलंदशहर), गोधा, अतरौली, मडराक, और छर्रा (अलीगढ़) – जिसमें गैंगस्टर अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम के तहत अपराध शामिल हैं, साथ ही डकैती, हत्या के प्रयास और विभिन्न अन्य अपराधों के आरोप भी शामिल हैं.

मोमिन पीछे के अपराध का काला चिट्ठा

मोमिन मोटरसाइकिल की पीछे वाली सीट पर बैठता था. यह जोड़ी एक बिल्कुल नई, काले और लाल रंग की अपाचे मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करती थी. पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि यह बाइक चोरी की थी या लूटकर हासिल की गई थी. सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) के मुताबिक, राज 27 लूट की घटनाओं में शामिल था, जिनमें 40 से 50 महिलाओं से लूटपाट की गई थी. उसने एक महिला से रेप भी किया था. मोमिन 18 लूट की घटनाओं में शामिल था, जिनके दौरान उसने 30 महिलाओं से लूटपाट की थी.

मोमिन के खिलाफ 29 मामले

मोमिन के खिलाफ हाफिजपुर (हापुड़), गुलावठी (बुलंदशहर), लोधा, अनूपशहर, जवां, खैर, शिकारपुर, डिबाई, खुर्जा नगर, क्वार्सी, गोधा, अतरौली, मडराक और छर्रा सहित विभिन्न पुलिस स्टेशनों में डकैती, चोरी और अन्य अपराधों से जुड़े 27 मामले दर्ज हैं.