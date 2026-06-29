कांग्रेस की बैठक में बवाल! नेताओं के बीच चले ‘जूते-चप्पल’; मारपीट का वीडियो हुआ वायरल

Aligarh Congress Meeting Turns Violent: अलीगढ़ में स्थित कांग्रेस पार्टी कार्यलय रविवार को मारपीट का जंगी अखाड़ा बन गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रहा है. यहां राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम की समीक्षा बैठक में जमकर जूते-चप्पल चले. कांग्रेस के कार्यकर्ता वीडियो में आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं. दोनों तरफ से गाली-गलौज के साथ जमकर मारपीट हुई. कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष शाहिद गुड्डू ने आलोक गौड़ को जमकर थप्पड़ लगा दिए. बता दें कि, आलौक गौड़ कांग्रेस सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में गौतमबुद्ध नगर के को ऑर्डिनेटर हैं.

कांग्रेस की बैठक में चले जूते-चप्पल

दरअसल, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव तौकीर आलम का रविवार, 28 जून को अलीगढ़ का दौरा था. यहां ब्लॉक, बूथ और वार्ड अध्यक्षों की समीक्षा बैठक की जानी थी. लेकिन बैठक शुरू होते ही सचिव सोनू वाल्मिकी (आलौक गौड़ के कार्यलय) की उपाध्यक्ष शाहिद गुड्डूसे से झड़प हो गई. दोनों के बीच कहासुनी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि सोनू वाल्मिकी और सौरभ नाम के एक व्यक्ति ने शाहिद को धक्का दे दिया और बुला भला करना शुरू कर दिया. इस दौरान शाहिद ने जूता निकाला और मारने के लिए दौड़ पड़े. इतना ही नहीं आलोक गौड़ को उपाध्यक्ष शाहिद गुड्डू ने तमाचा भी मार दिया. वहां मौजूद बाकी कांग्रेस कार्यकर्ता और अधिकारी बीच-बचाव करते हुए नजर आए.

अलीगढ़ कांग्रेस कार्यालय बना अखाड़ा! अलीगढ़ में कांग्रेस प्रभारी के स्वागत का कार्यक्रम देखते ही देखते अखाड़े में बदल गया। पार्टी कार्यालय के बाहर ही कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और जमकर हाथापाई हुई। हंगामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।#Aligarh… pic.twitter.com/SLWrDqDKrb — Sudhir Chauhan (@sudhirstar) June 28, 2026

RSS से जुड़ा व्यक्ति

मामले की जानकारी देते हुए कांग्रेस जिलाध्यक्ष सोमवीर सिंह ने मारपीट शुरू करने वालों को मैं नहीं जानता हूं. शाहिद गुड्डू उपाध्यक्ष को ही केवल जानता हूं. इसके साथ ही महानगर अध्यक्ष ने मारपीट करने वाले व्यक्ति को RSS से जुड़ा बताया है.

बाद में की गई समीक्षा बैठक

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान पान की पीक को लेकर विवाद हो गया. आरोप है कि कांग्रेस उपाध्यक्ष शाहिद गुड्डू और सोनू वाल्मीकि के बीच कहासुनी के बाद मारपीट हुई. सोनू ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. बीच-बचाव करने पहुंचे आलोक गौड़ ने भी शाहिद पर थप्पड़ मारने का आरोप लगाया.