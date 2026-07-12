Home > उत्तर प्रदेश > बदन पर काटने के निशान और सूजे हुई होंठ! मुस्लिम लड़की को पिलाई शराब और नोंच डाला शरीर; अलीगढ़ में हैवानियत की हर हद पार

बदन पर काटने के निशान और सूजे हुई होंठ! मुस्लिम लड़की को पिलाई शराब और नोंच डाला शरीर; अलीगढ़ में हैवानियत की हर हद पार

Aligarh Crime: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के छर्रा पुलिस स्टेशन इलाके से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जसे जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, सब्ज़ी खरीदने के लिए घर से निकली एक नाबालिग लड़की को दो युवकों ने बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया.

By: Heena Khan | Published: July 12, 2026 11:04:27 AM IST

aligarh gangrape Case
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Aligarh Crime: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले के छर्रा पुलिस स्टेशन इलाके से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है जसे जानकर आपके रौंगटे खड़े हो जाएंगे. दरअसल, सब्ज़ी खरीदने के लिए घर से निकली एक नाबालिग लड़की को दो युवकों ने बहला-फुसलाकर अगवा कर लिया. इतना ही नहीं, आरोप है कि दोनों आरोपी पीड़िता को चार किलोमीटर दूर एक ऐसे इलाके में लिएकर गए जो काफी सुनसान था और वहां कोई नहीं था. इसके बाद दरिंदो ने उसे ज़बरदस्ती शराब पिलाई और फिर उसके साथ बेरहमी से गैंगरेप किया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दरिंदों की क्रूरता की वजह से लड़की लहूलुहान और बेहोश हो गई; इतना ही नहीं, उसे गंभीर हालत में महिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. जानकारी के मुताबिक पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

सब्जी लेने निकली थी पीड़िता 

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह घटना अलीगढ़ के छर्रा पुलिस स्टेशन इलाके के रुखले गाँव की बताई जा रही है, जिससे एक परिवार पर भारी दुख का पहाड़ टूट पड़ा. जानकारी के मुताबिक, शनिवार को, मुस्लिम समुदाय की यह नाबालिग लड़की रोज़ की तरह सब्ज़ी  के लिए अपने घर से निकली थी. जानकारी के मुताबिक, उसी गाँव के दो युवकों ने घात लगाकर उसे झूठी बातों में फँसाया और अपने साथ ले गए. आरोपी लड़की को उसके घर से लगभग चार किलोमीटर दूर स्थित एक घर में खींच ले गए. उसके परिवार का आरोप है कि दोनों ने मासूम लड़की को ज़बरदस्ती शराब पिलाई ताकि वह विरोध न कर सके. इसके बाद उसे घर की दूसरी मंज़िल पर ले जाया गया.

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शरीर पर काटने के निशान और…

बता दें कि दूसरी मंज़िल पर, दोनों आरोपियों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया और बर्बरता की हर एक हद को पार कर दिया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि दोनों आरोपियों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया. जब पीड़िता ने अपना बचाव करने के लिए आवाज उठाई, तो आरोपियों ने बेरहमी से उसके साथ मारपीट की और उसका शारीरिक शोषण किया. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि क्रूरता का आलम ऐसा था कि लड़की के होंठ बुरी तरह सूज गए थे और उसके चेहरे, गर्दन और पूरे शरीर पर आरोपियों द्वारा काटे जाने के गहरे और डरावने निशान पाए गए. मासूम पीड़िता का शरीर इस बर्बरता को सह नहीं सका और वह वहीं बेहोश हो गई.

इसी बीच, एक सतर्क ग्रामीण को घर के अंदर कुछ संदिग्ध गतिविधि का एहसास हुआ और उसने बिना समय बर्बाद किए तुरंत पुलिस को फोन किया. सूचना मिलने पर छर्रा पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुँची. पुलिस गाड़ियों के सायरन सुनकर दोनों आरोपी घबरा गए और भागने की कोशिश करने लगे. इसके बाद हुई अफरातफरी के दौरान, एक आरोपी ने खुद को घिरा हुआ पाकर दूसरी मंज़िल से पहली मंज़िल पर छलांग लगा दी, जिससे उसे गंभीर चोटें आईं.

Tags: aligarhcrime newsUP Crime
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