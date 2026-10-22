UP: पहले टक्कर, फिर सड़क पर गिरे युवकों पर चढ़ा दी कार! अलीगढ़ हादसे का सीसीटीवी आया सामने, पुलिस ने क्या कहा?

Aligarh Audi Car Accident: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में मंगलवार 20 अक्तूबर 2026 को एक ऐसी सड़क दुर्घटना की खबर सामने आई, जिसने हर किसी को झकझोर दिया. सड़क पर दौड़ती एक लग्जरी कार, सामने बाइक पर सवार दो युवक और फिर एक ऐसी टक्कर, जिसने एक परिवार की खुशियां छीन लीं. टक्कर लगते ही दोनों युवक सड़क पर गिर पड़े, लेकिन इसके बाद जो हुआ, उसने हादसे को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया. इस दर्दनाक हादसे का CCTV भी सामने आया है, जो आग की तरह सोशल मीडिया पर फैल गया है.

पहले टक्कर, फिर सड़क पर गिरे युवकों पर चढ़ा दी कार

यह घटना अलीगढ़ के बन्नादेवी थाना इलाके में जीटी रोड पर सरसौल के पास हुई. ऑडी कार ने बाइक सवार दो युवकों को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों युवक सड़क पर गिर गए. घटना के सामने आए सीसीटीवी फुटेज में कार को पीछे करते हुए और फिर युवकों की तरफ दोबारा बढ़ते देखा जा रहा है. इस दौरान सड़क पर मौजूद लोग घटना से हैरान रह गए. बचाए युवकों की मदद करने की कार सवार ने उनके ऊपर ही गाड़ी चढ़ा दी.

एक युवक की मौत, दूसरा जिंदगी मौत के बीच जुझ रहा

इस हादसे में जान गंवाने वाले युवक की पहचान मनोज कुमार के तौर पर हुई है. वह अलीगढ़ के गभाना थाना इलाके स्थित महरावल गांव का रहने वाला था. हादसे में घायल दूसरे युवक को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. घटना के बाद चालक के मौके से निकलने की कोशिश करने की बात भी सामने आई है. स्थानीय लोगों ने कार को रोकने का प्रयास किया और गुस्से में गाड़ी पर पत्थर फेंके. हालांकि, चालक वहां से निकलने में सफल रहा.

ऑडी का कनेक्शन BJP के पूर्व ज़िला अध्यक्ष से बताया जा रहा

इस मामले में एक और विवाद सामने आया है. बताया जा रहा है कि एक्सीडेंट में शामिल ऑडी कार BJP के पूर्व ज़िला अध्यक्ष चौधरी देवराज सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है. हालांकि, गाड़ी के रजिस्ट्रेशन से यह अपने आप साबित नहीं होता कि एक्सीडेंट के समय वह कार चला रहे थे. ड्राइवर की पहचान और एक्सीडेंट के हालात की अभी ऑफिशियली पुष्टि नहीं हुई है.

मामले पर अलीगढ़ पुलिस ने क्या कहा?

इस मामले पर अलगीगढ़ पुलिस ने सोशल मीडिया X पर जानकारी दी कि 20.10.2026 को, एक्सीडेंट की जानकारी मिलने पर, लोकल पुलिस ने मरने वाले की बॉडी का पोस्टमॉर्टम किया, और मिली लिखी हुई शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया, और कानूनी कार्रवाई शुरू की गई.

@Sachingupta दिनांक 20.10.2026 को एक्सीडेंट की सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया एवं प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही प्रचलित की गई । — ALIGARH POLICE (@aligarhpolice) October 22, 2026

पुलिस CCTV फुटेज और दूसरे सबूतों की जांच कर रही है. ड्राइवर की पहचान और उसे गिरफ्तार करने के लिए भी कार्रवाई की जा रही है.