Home > उत्तर प्रदेश > अलीगढ़ के गिरोह ने मथुरा में चला दिए नकली नोट, अधिकमास की भीड़ का उठाया फायदा, पुलिस ने शातिर को पहनाई हथकड़ी

अलीगढ़ के गिरोह ने मथुरा में चला दिए नकली नोट, अधिकमास की भीड़ का उठाया फायदा, पुलिस ने शातिर को पहनाई हथकड़ी

गोवर्धन (मथुरा) में अधिकमास मेले के दौरान एक शातिर गिरोह ने भीड़ का फायदा उठाते हुए नकली नोट खपा दिए. पुलिस ने अलीगढ़ के एक शातिर को गिरफ्तार किया है.

By: Shivangi Shukla | Published: June 17, 2026 8:08:20 PM IST

पुलिस की गिरफ्त में नकली नोट खपाने वाला बदमाश (P.C. jagran)
पुलिस की गिरफ्त में नकली नोट खपाने वाला बदमाश (P.C. jagran)


अधिकमास के दौरान गोवर्धन (मथुरा) में मेले का आयोजन होता है, जिसमें भारी मात्रा में श्रद्धालुओं की भीड़ होती है. इसी भीड़ का फायदा उठाते हुए अलीगढ़ से आये एक गिरोह ने नकली नोट बाजार में चला दिए.

हालांकि, नकली नोट खपाने वाले गिरोह के एक शातिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी के पास से 25 सौ रुपये के नकली नोट और 5610 रुपये नकद बरामद हुए हैं. पूछताछ में उसने नकली नोटों के एक गिरोह का पर्दाफाश किया है.

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नकली नोट का कारोबार 

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह 10 हजार रुपये के नकली नोट लेकर मेले में आया था.  आरोपी से पूछताछ में मिली पुलिस को जानकारी के अनुसार वह इगलास के रहने वाले साथी योगेश से वह नकली रुपये लाया था. योगेश ये नोट अजीत नाम के लड़के से लेकर आया था और अजीत अपने साले मुकेश से नकली नोट लेकर आया था. गिरफ्तार आरोपी ने ये भी कबूल किया कि कई नकली नोट वह ठेला और रेहड़ी संचालकों को चला चुका है. अधिकमास मेले में उमड़ रही भारी भीड़ का लाभ उठाकर वह शेष नकली नोट खपाने गोवर्धन आया था. उसने बताया कि उसका पूरा गिरोह नकली नोटों के कारोबार से जुड़ा हुआ है. 

पुलिस कर रही कार्रवाई 

पुलिस गिरोह के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके रासुका की कार्रवाई कर रही है. एसपी ग्रामीण सुरेश चंद्र रावत ने बताया कि गोवर्धन पुलिस ने मंगलवार शाम पौने चार बजे बिछुआ कुंड के पास नई बड़ी परिक्रमा मार्ग से अलीगढ़ जिले के थाना इगलास क्षेत्र के गांव नगला हीरा निवासी सौरभ को गिरफ्तार किया है. तलाशी के दौरान उसके पास से 500-500 रुपये के पांच नकली नोट बरामद किये गए हैं. एसपी ग्रामीण ने बताया कि पकड़े गए शातिर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है. गिरोह के अन्य साथियों की तलाश में तीन टीमें लगाई हैं.

Tags: crime newsUP News
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