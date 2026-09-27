Home > उत्तर प्रदेश > अलीगढ़ में ‘तालिबानी सजा’! युवक को पेड़ से बांधकर किए आमनवीय कृत्य; आधा सिर-दाढ़ी मुंडा, चेहरे पर कालिख और जबरन पिलाया पेशाब!

अलीगढ़ में ‘तालिबानी सजा’! युवक को पेड़ से बांधकर किए आमनवीय कृत्य; आधा सिर-दाढ़ी मुंडा, चेहरे पर कालिख और जबरन पिलाया पेशाब!

Aligarh Crime: अकराबाद के दुभिया बंजारा गांव में अवैध संबंध के शक में युवक को बंधक बनाकर पीटने, आधा सिर-दाढ़ी मुंडने और चेहरे पर कालिख पोतने का वीडियो वायरल हुआ. पुलिस ने 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई की.

By: Kajal Jain | Published: September 27, 2026 12:49:45 PM IST

अलीगढ़ में 'तालिबानी सजा'! युवक को पेड़ से बांधकर किए आमनवीय कृत्य; आधा सिर-दाढ़ी मुंडा, चेहरे पर कालिख और जबरन पिलाया पेशाब; VIDEO!
अलीगढ़ में 'तालिबानी सजा'! युवक को पेड़ से बांधकर किए आमनवीय कृत्य; आधा सिर-दाढ़ी मुंडा, चेहरे पर कालिख और जबरन पिलाया पेशाब; VIDEO!


Aligarh Crime: अलीगढ़ से मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां अवैध संबंध के शक में ग्रामीणों ने कानून को अपने हाथ में ले लिया. अकराबाद थाना क्षेत्र के दुभिया बंजारा गांव में 24 सितंबर को हुई इस घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. अवैध संबंधों के संदेह में कुछ लोगों ने जंगल में एक युवक को घेर लिया और उसे बंधक बना लिया. इसके बाद आरोपियों ने न सिर्फ उसके आधे सिर और आधी दाढ़ी-मूछों को मुंडवा दिया, बल्कि उसके चेहरे पर कालिख पोतकर उसे पेड़ से बांधकर बेरहमी से पीटा.

हद तो तब पार हो गई जब इस अमानवीयता के दौरान पीड़ित को अपमानित करने के लिए सारी हदें लांघ दी गईं, जिसका वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस हरकत में आई और पीड़ित की शिकायत पर 7 नामजद आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई.

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जंगल में आपत्तिजनक हालत में पकड़ा, भड़के ग्रामीण

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, पीड़ित युवक अपनी बहन के यहां गया हुआ था और उस पर अपनी बहन के देवर की पत्नी से अवैध संबंध होने का शक जताया जा रहा था. इसी शक के चलते कुछ ग्रामीणों ने उसे सबक सिखाने की साजिश रची थी. 24 सितंबर की दोपहर मौका पाकर युवक जंगल में अपनी प्रेमिका से मिलने पहुंचा था, जहां दोनों कथित तौर पर आपत्तिजनक स्थिति में थे. इसी दौरान कुछ लोगों ने उन्हें घेर लिया और विरोध करने पर युवक को पकड़कर बंधक बना लिया. भीड़ का गुस्सा यहीं नहीं थमा, वे कैंची और उस्तरा मंगवाकर युवक के आधे सिर और आधी दाढ़ी-मूछों को मुंडवाने लगे, ताकि समाज में उसका सार्वजनिक रूप से अपमान किया जा सके.

पेड़ से बांधकर पिटाई,  की सारी हदें पार

पीड़ित के बार-बार गिड़गिड़ाने और छोड़ने की विनती करने के बावजूद आरोपी उसे डंडों से पीटते रहे. इस पूरी क्रूरता के दौरान कुछ तमाशबीन लोग इस घटना का वीडियो भी बनाते रहे. इस मामले में सबसे शर्मनाक आरोप यह है कि भीड़ ने एक महिला को भी पकड़कर घर से बाहर लाया, उसके साथ मारपीट और गाली-गलौज की, और फिर उसे एक बोतल में पेशाब करने के लिए मजबूर किया गया. इसके बाद पीड़ित युवक को वही पेशाब पीने के लिए जबरन मजबूर किया, जिससे उसकी तबीयत काफी बिगड़ गई.  

वीडियो सामने आने के बाद पुलिस की कार्रवाई

शनिवार को जैसे ही इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पुलिस प्रशासन तुरंत एक्शन मोड में आ गया. वीडियो और पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और सात आरोपियों अनीता देवी, उमेश कुमार, ऋषिपाल, जोगेंद्र, अंजलि देवी, शकुंतला देवी और बुंदी देवी के खिलाफ मारपीट, बंधक बनाने और अशोभनीय व्यवहार करने की धाराओं में मामला दर्ज कर लिया.

अकराबाद थाना प्रभारी पंकज कुमार मिश्रा ने बताया कि नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस की छापेमारी की. सभी आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है.

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Tags: UP Crime
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