Alankar Agnihotri News: सिविल सेवा छोड़, राजनीति में एंट्री करेंगे अलंकार अग्निहोत्री; ‘सनातन संस्कृति पार्टी’ बनाने का किया ऐलान

Alankar Agnihotri News: उत्तर प्रदेश के PCS ऑफिसर अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने UGC के नए नियमों के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था, शुक्रवार को मशहूर बांके बिहारी मंदिर गए और पूजा-अर्चना की. उन्होंने घोषणा की कि वह एक नई पॉलिटिकल पार्टी, सनातनी संस्कृति पार्टी बनाएंगे. पहुंचने पर, पुजारियों ने उन्हें पगड़ी और माला पहनाकर स्वागत किया और प्रसाद दिया.

दर्शन के बाद, अलंकार अग्निहोत्री राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के बैनर तले आयोजित एक प्रोग्राम में शामिल हुए. यह प्रोग्राम संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद बल्लभ गोस्वामी के घर पर हुआ.

बांके बिहारी कॉरिडोर और मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ उठाई आवाज

राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ, ब्राह्मण सभा, पंडा सभा और बिजनेस ऑर्गनाइजेशन के अधिकारी मौजूद थे. उनका स्वागत गोस्वामी परिवार की महिलाओं ने भी किया, जो बांके बिहारी कॉरिडोर और मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ आवाज उठा रही हैं. समारोह के दौरान, उन्हें दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया और भगवान बांके बिहारी की तस्वीर भेंट की गई.

‘UGC के नियम देश में फूट डाल रहे’

रिसेप्शन को संबोधित करते हुए, अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वह तीन मुख्य मुद्दों पर एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि UGC के नियम देश में फूट डाल रहे हैं. उन्होंने SC/ST एक्ट के गलत इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाया और कहा कि कई मामलों में बेगुनाह लोगों को फंसाया जा रहा है. उन्होंने तीसरा मुद्दा बांके बिहारी कॉरिडोर का बताया. उनके मुताबिक, इस कॉरिडोर का इस्तेमाल राज्य के पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक सिस्टम को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है.

बिहार की ऊंची जाति की महिला अधिकारी का दिया उदाहरण

उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बताया कि उन्होंने SC/ST एक्ट के फर्जी मामलों के पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद के लिए एक ईमेल एड्रेस जारी किया है. गुरुवार को जारी इस ईमेल एड्रेस पर 40 से ज़्यादा शिकायतें मिली हैं. उन्होंने दावा किया कि कुछ मामलों में अधिकारियों पर गलत दबाव डाला जा रहा है. उन्होंने बिहार में एक ऊंची जाति की महिला अधिकारी का उदाहरण दिया, जिसे दो बार सस्पेंड किया गया और उस पर समझौते का दबाव डाला गया.

बांके बिहारी कॉरिडोर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहां की परंपराएं सालों से गोस्वामी, पुजारियों और सेवादारों ने बनाई हैं. उन्होंने कहा कि यह संस्था धार्मिक संरक्षण से शुरू हुई है और इसके असली ढांचे को बचाना समाज की ज़िम्मेदारी है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां सनातन संस्कृति के खिलाफ हैं और धार्मिक स्थलों की पारंपरिक व्यवस्था को बदलने की कोशिश की जा रही है.

‘सनातन संस्कृति पार्टी’ बनाने का ऐलान

विजया एकादशी के मौके पर उन्होंने वृंदावन की धरती से “सनातन संस्कृति पार्टी” बनाने का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा कि यह पार्टी सनातन मूल्यों और संस्कृति को बचाने के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी. अगर ज़रूरत पड़ी तो एक जैसी सोच वाली पार्टियों से गठबंधन किया जाएगा, लेकिन पार्टी अपनी अलग पहचान बनाए रखेगी.