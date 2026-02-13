Home > उत्तर प्रदेश > Alankar Agnihotri News: सिविल सेवा छोड़, राजनीति में एंट्री करेंगे अलंकार अग्निहोत्री; ‘सनातन संस्कृति पार्टी’ बनाने का किया ऐलान

Alankar Agnihotri News: सिविल सेवा छोड़, राजनीति में एंट्री करेंगे अलंकार अग्निहोत्री; ‘सनातन संस्कृति पार्टी’ बनाने का किया ऐलान

Sanatani Sanskriti Party launch: अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वह तीन मुख्य मुद्दों पर एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि UGC के नियम देश में फूट डाल रहे हैं.

By: Shubahm Srivastava | Published: February 13, 2026 8:22:16 PM IST

सिविल सेवा छोड़, राजनीति में एंट्री करेंगे अलंकार अग्निहोत्री
सिविल सेवा छोड़, राजनीति में एंट्री करेंगे अलंकार अग्निहोत्री


Alankar Agnihotri News: उत्तर प्रदेश के PCS ऑफिसर अलंकार अग्निहोत्री, जिन्होंने UGC के नए नियमों के विरोध में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था, शुक्रवार को मशहूर बांके बिहारी मंदिर गए और पूजा-अर्चना की. उन्होंने घोषणा की कि वह एक नई पॉलिटिकल पार्टी, सनातनी संस्कृति पार्टी बनाएंगे. पहुंचने पर, पुजारियों ने उन्हें पगड़ी और माला पहनाकर स्वागत किया और प्रसाद दिया.
 
दर्शन के बाद, अलंकार अग्निहोत्री राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ के बैनर तले आयोजित एक प्रोग्राम में शामिल हुए. यह प्रोग्राम संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष आनंद बल्लभ गोस्वामी के घर पर हुआ.

बांके बिहारी कॉरिडोर और मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ उठाई आवाज

राष्ट्रीय ब्राह्मण सेवा संघ, ब्राह्मण सभा, पंडा सभा और बिजनेस ऑर्गनाइजेशन के अधिकारी मौजूद थे. उनका स्वागत गोस्वामी परिवार की महिलाओं ने भी किया, जो बांके बिहारी कॉरिडोर और मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ आवाज उठा रही हैं. समारोह के दौरान, उन्हें दुपट्टा पहनाकर सम्मानित किया गया और भगवान बांके बिहारी की तस्वीर भेंट की गई.

‘UGC के नियम देश में फूट डाल रहे’

रिसेप्शन को संबोधित करते हुए, अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि वह तीन मुख्य मुद्दों पर एक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि UGC के नियम देश में फूट डाल रहे हैं. उन्होंने SC/ST एक्ट के गलत इस्तेमाल का मुद्दा भी उठाया और कहा कि कई मामलों में बेगुनाह लोगों को फंसाया जा रहा है. उन्होंने तीसरा मुद्दा बांके बिहारी कॉरिडोर का बताया. उनके मुताबिक, इस कॉरिडोर का इस्तेमाल राज्य के पारंपरिक धार्मिक और सांस्कृतिक सिस्टम को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है.

बिहार की ऊंची जाति की महिला अधिकारी का दिया उदाहरण 

उन्होंने वहां मौजूद लोगों को बताया कि उन्होंने SC/ST एक्ट के फर्जी मामलों के पीड़ितों को न्याय दिलाने में मदद के लिए एक ईमेल एड्रेस जारी किया है. गुरुवार को जारी इस ईमेल एड्रेस पर 40 से ज़्यादा शिकायतें मिली हैं. उन्होंने दावा किया कि कुछ मामलों में अधिकारियों पर गलत दबाव डाला जा रहा है. उन्होंने बिहार में एक ऊंची जाति की महिला अधिकारी का उदाहरण दिया, जिसे दो बार सस्पेंड किया गया और उस पर समझौते का दबाव डाला गया.
 
बांके बिहारी कॉरिडोर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि यहां की परंपराएं सालों से गोस्वामी, पुजारियों और सेवादारों ने बनाई हैं. उन्होंने कहा कि यह संस्था धार्मिक संरक्षण से शुरू हुई है और इसके असली ढांचे को बचाना समाज की ज़िम्मेदारी है. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नीतियां सनातन संस्कृति के खिलाफ हैं और धार्मिक स्थलों की पारंपरिक व्यवस्था को बदलने की कोशिश की जा रही है.

‘सनातन संस्कृति पार्टी’ बनाने का ऐलान

विजया एकादशी के मौके पर उन्होंने वृंदावन की धरती से “सनातन संस्कृति पार्टी” बनाने का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा कि यह पार्टी सनातन मूल्यों और संस्कृति को बचाने के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी. अगर ज़रूरत पड़ी तो एक जैसी सोच वाली पार्टियों से गठबंधन किया जाएगा, लेकिन पार्टी अपनी अलग पहचान बनाए रखेगी.
 
कार्यक्रम के आखिर में मौजूद लोगों ने उनकी बातों का समर्थन किया और आगे की रणनीति पर चर्चा की. उनके वृंदावन आने और उनके राजनीतिक ऐलान को लेकर लोकल लेवल पर बातचीत चल रही है.

You Might Be Interested In
You Might Be Interested In
Tags: Alankar AgnihotriBareilly City MagistrateSanatani Sanskriti Party launchUGC regulations protest
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

इन कामों से बचें, वरना हो जाएगा पेट में इंफेक्शन

February 13, 2026

किसी दवा कम नहीं Kiss! फायदें जान रोज करेंगे अपने...

February 13, 2026

रातभर चेहरे पर लगाएं Aloe Vera Gel, शीशे जैसी चमक...

February 12, 2026

कैसा रहेगा आज का मौसम?

February 12, 2026

इंटरनेट पर गर्दा उड़ा रहे ये भोजपुरी सॉन्ग्स

February 11, 2026

इन 7 ऑउटफिट में सारा अर्जुन ने दिखाया कातिलाना अंदाज

February 10, 2026
Alankar Agnihotri News: सिविल सेवा छोड़, राजनीति में एंट्री करेंगे अलंकार अग्निहोत्री; ‘सनातन संस्कृति पार्टी’ बनाने का किया ऐलान

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Alankar Agnihotri News: सिविल सेवा छोड़, राजनीति में एंट्री करेंगे अलंकार अग्निहोत्री; ‘सनातन संस्कृति पार्टी’ बनाने का किया ऐलान
Alankar Agnihotri News: सिविल सेवा छोड़, राजनीति में एंट्री करेंगे अलंकार अग्निहोत्री; ‘सनातन संस्कृति पार्टी’ बनाने का किया ऐलान
Alankar Agnihotri News: सिविल सेवा छोड़, राजनीति में एंट्री करेंगे अलंकार अग्निहोत्री; ‘सनातन संस्कृति पार्टी’ बनाने का किया ऐलान
Alankar Agnihotri News: सिविल सेवा छोड़, राजनीति में एंट्री करेंगे अलंकार अग्निहोत्री; ‘सनातन संस्कृति पार्टी’ बनाने का किया ऐलान