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Akhilesh Yadav: 53वें जन्मदिन पर अखिलेश यादव का दिखा अनोखा अंदाज, तलवार से काटा केक; सपा मुख्यालय पर भव्य जश्न

Akhilesh Yadav Birthday: सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपना 53वां जन्मदिन मनाया. लखनऊ में SP हेडक्वार्टर में उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हजारों पार्टी वर्कर शामिल हुए. सेरेमनी के दौरान अखिलेश यादव तलवार से केक काटते दिखे.

By: Shristi S | Published: July 1, 2026 7:55:59 PM IST

सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने 53वें जन्मदिन पर तलवार से केक काटा
सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने 53वें जन्मदिन पर तलवार से केक काटा


Akhilesh Yadav 53rd Birthday Celebration: उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज अपना 53वां जन्मदिन मनाया. लखनऊ में SP हेडक्वार्टर में उनका जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया, जिसमें हजारों पार्टी वर्कर शामिल हुए. सेरेमनी के दौरान अखिलेश यादव तलवार से केक काटते दिखे.

वर्कर अखिलेश से हाथ मिलाने के लिए धक्का-मुक्की कर रहे थे. अखिलेश ने अपने जन्मदिन के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तलवार से केक काटते हुए उनकी यह अनोखी फोटो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.

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तलवार से काटा केक

लखनऊ में SP ऑफिस में बड़ी संख्या में पार्टी वर्कर जमा हुए. SP चीफ के केक काटने से ठीक पहले किसी ने उन्हें तलवार गिफ्ट की. उन्होंने पार्टी नेताओं के साथ केक काटा और उसके बाद पार्टी वर्करों में उन्हें मिठाई खिलाने की होड़ लग गई. SP हेडक्वार्टर में पूरे दिन पार्टी चीफ का जन्मदिन धूमधाम से मनाया गया. नेताओं और वर्करों ने उन्हें स्कार्फ, गुलदस्ते और तरह-तरह के गिफ्ट देकर बधाई दी.

अखिलेश यादव के जन्मदिन के मौके पर समाजवादी पार्टी हेडक्वार्टर खचाखच भरा हुआ था. जहां पूरे राज्य में अलग-अलग यूनिट्स ने अपने-अपने तरीके से अखिलेश का जन्मदिन मनाया, वहीं दूर-दूर से नेता और कार्यकर्ता लखनऊ में SP हेडक्वार्टर पहुंचे. इस दौरान अखिलेश यादव भी काफी जोश में थे. उनके लखनऊ में SP हेडक्वार्टर पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया.

हम साल में कई बार जन्मदिन मनाते हैं- अखिलेश

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने मज़ाक में कहा हम साल में कई बार जन्मदिन मनाते हैं. जिस दिन आपका केक या लड्डू खाने का मन करे, वही आपका जन्मदिन होता है. अखिलेश यादव की एक झलक पाने के लिए सुबह से ही बड़ी संख्या में कार्यकर्ता SP हेडक्वार्टर के बाहर जमा हो गए थे. 10,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता मौजूद थे. अखिलेश ने केक काटा और उनसे हाथ मिलाने के लिए होड़ मच गई.

अंजलि मैसी SP में शामिल हुईं

इस मौके पर अखिलेश यादव ने अंजलि मैसी को समाजवादी पार्टी में शामिल किया. भंडारा गर्ल के नाम से मशहूर मैसी समाजवादी पार्टी के डिजिटल ऐप की पहली यूज़र भी बनीं. अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने उन्हें दावत में बुलाया था और पूरी-सब्ज़ी खिलाई थी, लेकिन उन्हें सामाजिक और राजनीतिक नुकसान हुआ. अखिलेश यादव ने कहा कि इसीलिए आज हम अंजलि को पार्टी में शामिल कर रहे हैं और डिजिटल मेंबरशिप कैंपेन शुरू कर रहे हैं.

Tags: akhilesh yadav newsLucknowSPuttar pradesh
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