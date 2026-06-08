राम मंदिर के चढ़ावे से गायब हुए करोड़ों रुपये? अखिलेश यादव के बड़े आरोप से मचा हड़कंप! ट्रस्ट ने क्या दिया जवाब

अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे और दान को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है. समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया अखिलेश यादव ने दावा किया है कि मंदिर के दान पात्र से करोड़ों रुपये गायब होने की खबरें आ रही हैं. इस पर उन्होंने गहरी चिंता जताते हुए अदालत से दखल देने की मांग की है. दूसरी तरफ, मंदिर की देखरेख करने वाले ‘श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट’ ने इन आरोपों को सिरे से खारिज तो नहीं किया, लेकिन यह जरूर कहा है कि फिलहाल ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है.

अखिलेश यादव ने उठाए सवाल

अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर अपनी बात रखते हुए इस पूरे मामले को बेहद संवेदनशील बताया. उन्होंने लिखा कि दुनिया भर के राम भक्तों के लिए यह खबर किसी झटके से कम नहीं है कि आस्था से चढ़ाए गए करोड़ों रुपये गायब हैं. उन्होंने इस बात पर भी हैरानी जताई कि इतनी बड़ी बात होने के बाद भी सरकार और मंदिर ट्रस्ट आखिर चुप क्यों हैं?

अखिलेश ने कहा, ‘यह मंदिर ट्रस्ट के लिए बेहद शर्मिंदा करने वाली स्थिति है. कोई भी सामने आकर खुलकर बात करने को तैयार नहीं है. सरकार की यह चुप्पी भी शक पैदा करती है.’ उन्होंने अदालत से गुहार लगाई कि वह इस मामले का खुद संज्ञान ले, क्योंकि यह दुनिया भर के सनातनियों की गहरी आस्था से जुड़ा विषय है.

श्री राम मंदिर के ट्रस्ट ने क्या कहा

विवाद बढ़ने पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बयान जारी कर स्थिति साफ करने की कोशिश की. उन्होंने बताया कि ट्रस्ट में समय-समय पर आंतरिक ऑडिट होती रहती है.

चंपत राय ने कहा, ‘इस जांच में ट्रस्ट के सदस्यों के साथ-साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के अधिकारी भी शामिल होते हैं. यह प्रक्रिया कई दिनों तक चलती है और आजकल भी यही काम चल रहा है. अभी तक ऐसी कोई गड़बड़ या ध्यान देने वाली बात सामने नहीं आई है.’

वहीं, ट्रस्ट के एक अन्य सदस्य महंत दिनेन्द्र दास ने बेहद भावुक और सहज अंदाज में कहा, ‘मुझे प्रभु राम पर पूरा भरोसा है. अगर किसी ने कुछ भी गलत किया होगा, तो भगवान राम उसे खुद सजा देंगे. हमारे ट्रस्टी ऐसा काम नहीं कर सकते.’ उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर किसी को कोई शक है, तो सरकार जांच करवा सकती है, उन्हें इसमें कोई आपत्ति नहीं है.

‘सफाई में दम नहीं…’ : अखिलेश का पलटवार

चंपत राय के बयान के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने फिर से हमला बोला. उन्होंने ट्रस्ट की सफाई को ‘कमजोर’ और ‘गोलमोल’ बताया. अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि ट्रस्ट के लिए शायद करोड़ों का हेरफेर इतनी आम बात हो गई है कि वे इसे ‘ध्यान देने योग्य’ भी नहीं मान रहे.

अखिलेश यादव ने मांग की कि, ‘सिर्फ एक व्यक्ति सफाई न दे, बल्कि ट्रस्ट के सभी सदस्यों को एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाए, क्योंकि सभी लोग एक जैसे नहीं होते. मंदिर के सीसीटीवी फुटेज और पैसों के आंकड़ों का मिलान किया जाए.

अखिलेश ने कहा कि सफाई देने वाले के चेहरे के हाव-भाव और बॉडी लैंग्वेज से साफ लग रहा था कि वे निराश और डरे हुए हैं. महज 40 सेकंड का बयान देने में उन्हें घंटों लग गए. अखिलेश ने अंत में कहा कि इस ढीली-ढाली सफाई ने दुनिया भर के सनातनी समाज को और ज्यादा बेचैन और आहत कर दिया है.