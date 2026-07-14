Home > उत्तर प्रदेश > दिल में बाबर लेकर जुबान पर राम! अखिलेश-मुलायम के इस पोस्टर ने पूरे यूपी में काटा तहलका; बौखला उठी सपा

दिल में बाबर लेकर जुबान पर राम! अखिलेश-मुलायम के इस पोस्टर ने पूरे यूपी में काटा तहलका; बौखला उठी सपा

UP Politics | Akhilesh Yadav Poster : उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी बछाल मचा हुआ है. अखिलेश यादव के पोस्टर लगने के बाद हर तरफ गर्मा-गर्मी का माहौल है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के लिए मिले दान की चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी (SP) लगातार सरकार पर हमला कर रही है.

By: Heena Khan | Published: July 14, 2026 2:49:31 PM IST

akhilesh yadav viral poster
akhilesh yadav viral poster


UP Politics | Akhilesh Yadav Poster : उत्तर प्रदेश में इस समय सियासी बछाल मचा हुआ है. अखिलेश यादव के पोस्टर लगने के बाद हर तरफ गर्मा-गर्मी का माहौल है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर के लिए मिले दान की चोरी के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी (SP) लगातार सरकार पर हमला कर रही है. लेकिन, अब SP के खिलाफ भी जवाबी कार्रवाई शुरू हो गई है. जानकारी के मुताबिक, SP प्रमुख अखिलेश यादव और दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव को निशाना बनाने वाले विवादित पोस्टर यूपी के तीन अलग-अलग जिलों मथुरा, अयोध्या और बाराबंकी में लगाए गए हैं, इन पोस्टरों को लगाने के बाद अब ये पूरे देश में वायरल हो रहे हैं. 

प्रशासन को उठाना पड़ा बड़ा कदम 

जानकारी के मुताबिक, राम मंदिर दान चोरी मामले पर विपक्ष के सवालों के बीच, भगवान राम की नगरी अयोध्या में पोस्टर को लेकर जंग छिड़ गई है. कई ऐसे रास्ते हैं जहां SP प्रमुख को लेकर भद्दा मजाक किया गया और पोस्टर लगाए गए हैं. हालांकि, मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई की. कई जगहों पर पोस्टरों को ढक दिया गया जिससे वे आंशिक रूप से छिप गए, जबकि ज़्यादातर पोस्टरों को पूरी तरह हटा दिया गया. फिर भी, टेढ़ी बाज़ार ओवरब्रिज के पास कुछ पोस्टर अभी भी देखे जा सकते हैं.

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पोस्टर पर लिखी ये बात 

भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में गोवर्धन रोड पर कई जगहों पर SP की आलोचना करने वाले पोस्टर लगाए गए हैं. इन पोस्टरों में SP नेताओं अखिलेश यादव, रामगोपाल यादव और शिवपाल सिंह यादव की तस्वीरें हैं और उन पर यह नारा लिखा है: “दिल में बाबर, होंठों पर राम.” एक और पोस्टर, जिसका शीर्षक “मुलायम सरकार की सच्चाई” है, अयोध्या की हनुमानगढ़ी में नमाज़ पढ़े जाने की घटना का ज़िक्र करता है और दावा करता है कि उस समय SP सदस्यों को कोई शर्म महसूस नहीं हुई थी. इन पोस्टरों के सामने आने से स्थानीय SP नेताओं और पार्टी कार्यकर्ताओं में गुस्सा है.

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Tags: akhilesh yadavUP Newsup politics
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