अखिलेश यादव ने ‘PDA’ पंचांग जारी कर खेला नया सियासी दांव, यूपी विधानसभा चुनाव से पहले क्या सपा को मिलेगा लाभ?

PDA Panchang 2026: उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव साल 2027 में होने वाला है. लेकिन समाजवादी पार्टी अभी से ही एक्शन मोड में नजर आ रही है. पूरा मामला क्या है. आइए जानते हैं.

By: Sohail Rahman | Published: January 6, 2026 5:28:56 PM IST

Akhilesh yadav launch pda panchang 2026
Akhilesh yadav launch pda panchang 2026


PDA Panchang 2026: देश के सबसे ज्यादा आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने अभी से कमर कस ली है और अपनी-अपनी तैयारी शुरू कर ली है. इसी क्रम में समाजवादी पार्टी (SP) के मुखिया अखिलेश यादव ने नए साल के मौके पर PDA (पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पसंख्यक) कार्ड को एक नए तरीके से खेला है. अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के लिए 2026 का एक अनोखा PDA पंचांग लॉन्च किया है. SP के 2026 के PDA पंचांग को पार्टी सामाजिक एकता और जागरूकता का प्रतीक बता रही है.

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नए साल के दिन PDA कार्ड जारी किया.

इस पंचांग को किसने छपवाया है? (Who published this calendar?)

जानकारी के अनुसार, इस PDA पंचांग को समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव और अखिल भारतीय चौरसिया महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अजय चौरसिया ने छपवाया है. इस में खास पंचांग में खास तौर पर PDA समुदाय की प्रमुख हस्तियों की जन्म और पुण्यतिथियों को दर्शाया गया है. इसके अलावा, दूसरे धार्मिक पंचांग की तरह इसमें भी अमावस्या और पूर्णिमा के दिन, व्रत और त्योहारों की तारीखें शामिल हैं, लेकिन इसमें राष्ट्रीय छुट्टियां, ऐतिहासिक दिन और सामाजिक आंदोलनों से जुड़े महत्वपूर्ण दिन भी शामिल हैं.

इस बारे में सपा का क्या कहना है? (What does the Samajwadi Party have to say about this?)

समाजवादी पार्टी का मानना ​​है कि यह PDA कैलेंडर समुदाय को अपने नायकों को याद करने और उनके विचारों से प्रेरणा लेने का मौका देता है. त्योहारों, व्रतों और सामाजिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण दिनों को शामिल करके यह कैलेंडर समाज के सभी वर्गों के लिए पूरी तरह से उपयोगी और फायदेमंद है.

पंचांग जारी करते वक्त अखिलेश यादव ने क्या कहा? (What did Akhilesh Yadav say while releasing PDA Panchang 2026)

पंचांग जारी करते वक्त अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि PDA समुदाय की एकता, जागरूकता और अधिकारों के लिए संघर्ष समाजवादी आंदोलन की आत्मा रही है. इसलिए यह कैलेंडर समुदाय को उसके महान नेताओं, उनके विचारों और उनके संघर्षों से जोड़ेगा. इतिहास तभी जीवित रहता है जब उसे नई पीढ़ी तक व्यवस्थित और सरल तरीके से पहुंचाया जाता है. समाजवादी PDA कैलेंडर 2026 इसी मकसद को पूरा करता है.

पीडीए पंचांग में और क्या-क्या खास है? (What else is special about PDA Panchang?)

इस पंचांग में समाजवादी और बहुजन समाज से जुड़ी प्रमुख हस्तियों के जीवन, योगदान और संघर्षों को भी दिखाया गया है. समाजवादी पार्टी इसे सिर्फ़ एक पंचांग नहीं, बल्कि सामाजिक जागरूकता और वैचारिक जुड़ाव का एक माध्यम मानती है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि SP ने लोकसभा चुनाव से पहले PDA (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का नारा दिया था. यह नारा SP के लिए सफल साबित हुआ और अखिलेश यादव की पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी. आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले भी SP की रणनीति अपने PDA अप्रोच को और मजबूत करना है.

