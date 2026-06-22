Home > उत्तर प्रदेश > सपा प्रमुख की बेटी पर की थी अभद्र टिप्पणी, मध्य प्रदेश से आरोपी गिरफ्तार, किया था ये पोस्ट

सपा प्रमुख की बेटी पर की थी अभद्र टिप्पणी, मध्य प्रदेश से आरोपी गिरफ्तार, किया था ये पोस्ट

सपा प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. साथ ही दो आरोपियों की भी जांच शुरू कर दी है. एक आरोपी का अकाउंट विदेश से संचालित किया जा रहा है.

By: Deepika Pandey | Published: June 22, 2026 5:45:56 AM IST

अखिलेश यादव
अखिलेश यादव


Akhilesh Yadav Daughter Case: कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी. इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. साइबर जांच करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से नागेश्वर सिंह बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश कर, जमानत पर रिहा कर दिया गया है. 

जानकारी के अनुसार, 11 जून को सपा अधिवक्ता  सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण यादव ने साइबर पुलिस थाने में केस दर्ज कराया था. शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर एक एडिट की हुई फोटो शेयर की. इसके साथ ही गलत कमेंट्स भी किए गए. 

You Might Be Interested In

एक आरोपी गिरफ्तार

इस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया. भरत पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस ने  मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने एक आईडी की जांच करने के बाद डिजिटल ट्रैकिंग की मदद से नागेश्वर सिंह बघेल की पहचान की गई. इसके बाद पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के रीवा से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट भेजा गया. हालांकि सुनवाई के बाद उसे जमानत दे दी गई. 

दो आरोपियों की मिली जानकारी

जांच के दौरान एजेंसियों को पता चला है कि नामजद एक अन्य आरोपी भरत पटेल का सोशल मीडिया अकाउंट देश में नहीं बल्कि विदेश में लॉगइन हुआ और वहीं से संचालित किया जा रहा है. उसकी लोकेशन अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पाई गई है. वहीं मामले में तीसरे आरोपी के बारे में भी पुलिस को जानकारी मिली है. पता चला है कि तीसरे आरोपी का नाम विनोद कुमार है, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर का बताया जा रहा है. वो एक ऑटो ड्राइवर है. दोनों आरोपियों की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें: Maharashtra: मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 665 करोड़ रुपये के मादक पदार्थ नष्ट, भट्टी में जलाया गया

Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

नींबू नहीं, इस गर्मी ट्राई करें तरबूज की खट्टी-मीठी शिकंजी

June 21, 2026

‘चना दाल’ से बनती हैं भारत की ये 6 traditional...

June 21, 2026

ज्यादा अदरक खाने के नुकसान

June 21, 2026

ज्यादा कद्दू के बीज खाने के नुकसान

June 21, 2026

रेवती सुले की शादी में सितारों का जमघट!

June 21, 2026

कितनी पढ़ी लिखी हैं माधुरी दीक्षित?

June 21, 2026
सपा प्रमुख की बेटी पर की थी अभद्र टिप्पणी, मध्य प्रदेश से आरोपी गिरफ्तार, किया था ये पोस्ट

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

सपा प्रमुख की बेटी पर की थी अभद्र टिप्पणी, मध्य प्रदेश से आरोपी गिरफ्तार, किया था ये पोस्ट
सपा प्रमुख की बेटी पर की थी अभद्र टिप्पणी, मध्य प्रदेश से आरोपी गिरफ्तार, किया था ये पोस्ट
सपा प्रमुख की बेटी पर की थी अभद्र टिप्पणी, मध्य प्रदेश से आरोपी गिरफ्तार, किया था ये पोस्ट
सपा प्रमुख की बेटी पर की थी अभद्र टिप्पणी, मध्य प्रदेश से आरोपी गिरफ्तार, किया था ये पोस्ट