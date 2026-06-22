सपा प्रमुख की बेटी पर की थी अभद्र टिप्पणी, मध्य प्रदेश से आरोपी गिरफ्तार, किया था ये पोस्ट

Akhilesh Yadav Daughter Case: कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की गई थी. इस मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है. साइबर जांच करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक सबूतों के आधार पर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से नागेश्वर सिंह बघेल को गिरफ्तार कर लिया गया है. गिरफ्तारी के बाद उसे कोर्ट में पेश कर, जमानत पर रिहा कर दिया गया है.

जानकारी के अनुसार, 11 जून को सपा अधिवक्ता सभा के राष्ट्रीय सचिव प्रवीण यादव ने साइबर पुलिस थाने में केस दर्ज कराया था. शिकायत में आरोप लगाया गया कि कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर एक एडिट की हुई फोटो शेयर की. इसके साथ ही गलत कमेंट्स भी किए गए.

एक आरोपी गिरफ्तार

इस शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया गया. भरत पटेल, नागेश्वर सिंह बघेल और विनोद कुमार के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई. इस मामले को गंभीरता से लेते हुए क्राइम ब्रांच और साइबर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की. पुलिस ने एक आईडी की जांच करने के बाद डिजिटल ट्रैकिंग की मदद से नागेश्वर सिंह बघेल की पहचान की गई. इसके बाद पुलिस ने उसे मध्य प्रदेश के रीवा से गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट भेजा गया. हालांकि सुनवाई के बाद उसे जमानत दे दी गई.

दो आरोपियों की मिली जानकारी

जांच के दौरान एजेंसियों को पता चला है कि नामजद एक अन्य आरोपी भरत पटेल का सोशल मीडिया अकाउंट देश में नहीं बल्कि विदेश में लॉगइन हुआ और वहीं से संचालित किया जा रहा है. उसकी लोकेशन अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में पाई गई है. वहीं मामले में तीसरे आरोपी के बारे में भी पुलिस को जानकारी मिली है. पता चला है कि तीसरे आरोपी का नाम विनोद कुमार है, जो उत्तर प्रदेश के जौनपुर का बताया जा रहा है. वो एक ऑटो ड्राइवर है. दोनों आरोपियों की जांच की जा रही है.

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