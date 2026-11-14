Akhilesh Yadav Ayodhya Visit: ब्राह्मणों ने तय की अखिलेश यादव के अयोध्या जाने की तारीख, दर्शन के लिए शुभ मुहूर्त भी चुना गया

Akhilesh Yadav Ayodhya Visit: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 (Uttar Pradesh Legislative Assembly Election 2027) में कुछ महीने शेष हैं. ऐसे में राजेनताओं का हर कदम मुद्दा बन जाता है. ताजा मामला समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव से जुड़ा है. वह आगामी 12 दिसंबर, 2026 को अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर में भगवान श्रीराम के दर्शन करने जाएंगे. इस बीच खुद अखिलेश यादव ने शुक्रवार (13 नवंबर, 2026) को करीब-करीब यह पक्का कर दिया कि वह अगले महीने राम मंदिर जाएंगे और 12 दिसंबर को राम लला के दर्शन करेंगे. उन्होंने कहा कि इस बारे में ब्राह्मण समुदाय के लोगों से सलाह ली गई है और वह अयोध्या जाएंगे.

मिली जानकारी के मुताबिक, अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव के अलावा परिवार से जुड़े अन्य सदस्य भी 12 दिसंबर को राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे. शुक्रवार को अखिलेश यादव ने पत्रकारों से मजाकिया अंदाज में कहा कि तारीख की बात करें तो, हमारे पवन पांडे ने ब्राह्मण समुदाय के कई लोगों से सलाह ली है, ग्रहों-नक्षत्रों को देखा है और खगोल विज्ञान की जानकारी का इस्तेमाल करते हुए सूर्य और चंद्रमा की स्थिति को ध्यान में रखकर एक खास तारीख और समय तय किया है.

12 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे अखिलेश यादव

यहां पर बता दें कि शनिवार (7 नवंबर, 2026) को अयोध्या के पूर्व विधायक पवन पांडे ने कहा था कि सपा प्रमुख 12 दिसंबर को अयोध्या जाएंगे. इस घोषणा ने हिंदी पट्टी के इस राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है. खासतौर से यूपी में सत्तासीन भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर ना जाने को लेकर अखिलेश यादव पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती रही है. वहीं, सपा प्रमुख ने राम मंदिर में चंदा चोरी का जोरदार विरोध किया है और बीजेपी तथा संघ से जुड़े संगठनों पर गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है.

पवन पांडेय ने किया था अखिलेश यादव के दौरे का एलान

वहीं, अयोध्या विधानसभा सीट से सपा के घोषित उम्मीदवार पवन पांडे के अनुसार, अखिलेश यादव और उनकी पत्नी डिंपल यादव (जो सांसद भी हैं) राम मंदिर और हनुमानगढ़ी मंदिर जाएंगे. जनवरी 2024 में राम मंदिर के उद्घाटन के बाद से यह अखिलेश यादव की वहां पहली यात्रा होगी. उन्होंने आखिरी बार अक्टूबर 2026 में अयोध्या का दौरा किया था, लेकिन वे मंदिर नहीं गए थे. वो वहां एक धार्मिक कथा में शामिल होने गए थे.

अखिलेश पर सॉफ्ट हिंदुत्व के इस्तेमाल का आरोप

ऐसी अटकलें हैं कि अखिलेश यादव बीजेपी का मुकाबला करने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व का प्रयोग कर रहे हैं. बीजेपी लगातार लोगों को याद दिलाती रही है कि 1990 के दशक में जब मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी (SP) की सरकार थी, तब अयोध्या में कारसेवकों पर पुलिस ने गोली चलाई थी. वहीं, राम मंदिर जाने के सवाल पर अखिलेश ने अब तक यही कहा है कि वे वहां तभी जाएंगे, जब इटावा में उनकी सरकार द्वारा शुरू किया गया केदारेश्वर धाम बनकर तैयार हो जाएगा.