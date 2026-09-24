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Akhilesh Yadav को बना दिया भगवान! पोस्टर में सुदामा दिखे कार्यकर्ता; वायरल वीडियो से खड़ा हुआ बवाल

Akhilesh Yadav Poster: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को ‘पीडीए रथ’ से रायबरेली पहुंचे. उनके आने से कुछ घंटे पहले शहर के मुख्य मार्ग पर सपा युवा सभा के प्रदेश सचिव और वकील विश्वास दुबे ने एक बड़ा पोस्टर लगवाया. इस पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया है.

By: Heena Khan | Published: September 24, 2026 12:49:44 PM IST

akhilesh yadav poster
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Akhilesh Yadav Poster: समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव गुरुवार को ‘पीडीए रथ’ से रायबरेली पहुंचे. उनके आने से कुछ घंटे पहले शहर के मुख्य मार्ग पर सपा युवा सभा के प्रदेश सचिव और वकील विश्वास दुबे ने एक बड़ा पोस्टर लगवाया. इस पोस्टर में अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण के रूप में दिखाया गया है. उनके सिर पर मोर पंखों का मुकुट, पीले कपड़े और हाथ में बांसुरी दिखाई गई है. वहीं, विश्वास दुबे को सुदामा के रूप में दिखाया गया है. पोस्टर में अखिलेश यादव को “पीडीए मेगास्टार” बताया गया है. इसमें लिखा है, “मेरे माधव, सुदामा की धरती रायबरेली में आपका स्वागत है!”

सपा विधायक राहुल लोधी ने दी प्रतिक्रिया 

हरचंदपुर से सपा विधायक राहुल लोधी ने इस पोस्टर पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने पोस्टर का बचाव करते हुए भाजपा पर भी निशाना साधा. लोधी ने आरोप लगाया कि भाजपा की सोच खराब है और वो अपनी नीतियां समाज पर थोपना चाहती है, लेकिन वह इसमें सफल नहीं होगी. राहुल लोधी ने कहा कि भाजपा के नेता लोगों को भड़काने और जाति के नाम पर समाज को बांटने में माहिर हैं. उनके अनुसार, लोगों को आपस में लड़ाने से भाजपा को राजनीतिक फायदा मिलता है.

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सुदामा बने पार्टी के कर्यकर्ता 

अखिलेश यादव को कृष्ण और पार्टी कार्यकर्ता को सुदामा के रूप में दिखाने वाले पोस्टर पर लोधी ने कहा कि सुदामा द्वापर युग में भगवान कृष्ण के मित्र थे और उनके साथ रहते थे. उन्होंने कहा कि यह परंपरा उस समय से चली आ रही है, इसलिए उन्हें ऐसे पोस्टर से कोई आपत्ति नहीं है. यह पोस्टर उस समय लगाया गया, जब अखिलेश यादव लखनऊ से रायबरेली पहुंचने वाले थे. उन्हें हरचंदपुर विधायक राहुल लोधी के घर चाय पीने भी जाना था. इसके बाद अखिलेश यादव ‘पीडीए रथ’ के जरिए जिले के पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से मिलने वाले थे. अखिलेश यादव का यह दौरा रायबरेली में समाजवादी पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने की कोशिश का हिस्सा बताया गया है. तय कार्यक्रम के अनुसार, ‘पीडीए रथ’ बछरावां से रायबरेली शहर की ओर गया और जीआईसी मैदान तक पहुंचना था.

Tags: akhilesh yadavhome-hero-pos-2SPAUP News
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