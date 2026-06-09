लाल टोपी कुर्ता-पायजामा छोड़ स्टाइलिश लुक में नजर आए अखिलेश यादव, राहुल गांधी वाला स्टाइल देख लोग हैरान

Akhilesh Yadav Airport Look: उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का नाम सुनते ही सफ़ेद कुर्ता-पायजामा, लाल टोपी और काले लेदर के जूते पहने एक व्यक्ति की छवि मन में उभरती है.

2017 में समाजवादी पार्टी (SP) के अध्यक्ष बनने के बाद से ही उन्होंने इस खास लुक को बनाए रखा है और यह उनकी पहचान बन गई है. हालांकि, हाल ही में उन्हें अपनी खास लाल टोपी के बिना देखा गया. ऐसे में चलिए एक नजर उनके नए लुक पर डाले

एयरपोर्ट पर खास लुक में नजर आए अखिलेश यादव

SP अध्यक्ष अखिलेश यादव हाल ही में एयरपोर्ट पर अपने आम राजनीतिक पहनावे से बिल्कुल अलग लुक में दिखे; वे युवा, ऊर्जावान और स्टाइलिश लग रहे थे. उन्होंने काली जींस, सफ़ेद टी-शर्ट और काले जूते पहने थे. उनकी टी-शर्ट कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा पहनी जाने वाली टी-शर्ट जैसी ही लग रही थी, जिन्हें हाल के दिनों में अक्सर सफ़ेद टी-शर्ट और भूरे रंग की कार्गो पैंट में देखा गया है.

अखिलेश के ने लुक से सोशल मीडिया पर चर्चा

अखिलेश यादव के इस नए लुक ने सोशल मीडिया पर चर्चा छेड़ दी है और लोग उनके स्टाइलिश अंदाज़ की तारीफ कर रहे हैं. समाजवादी नेता को इस अवतार में देखकर हर कोई हैरान था; वे जींस और टी-शर्ट में पूरे आत्मविश्वास के साथ चल रहे थे.

ज्यादातर वक्त लाल टोपी और कुर्ता–पायजामा पहनने वाले अखिलेश यादव नए लुक में दिखे। यह Video पिछले हफ्ते की है, जब वह एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे थे। pic.twitter.com/RaOabv7Ser — Sachin Gupta (@Sachingupta) June 9, 2026

यहां तक कि एयरपोर्ट के सुरक्षाकर्मी भी उन्हें इस लुक में देखकर कुछ पल के लिए चौंक गए. हालांकि, जब ड्यूटी पर तैनात एक सुरक्षा गार्ड हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा, तो SP अध्यक्ष ने उसे निराश नहीं किया. इसी तरह, जब एयरपोर्ट के एक युवा कर्मचारी ने सेल्फ़ी का अनुरोध किया, तो अखिलेश यादव ने मुस्कुराते हुए तुरंत हामी भर दी. इसी सेल्फ़ी में लाल टोपी के बिना उनका लुक साफ तौर पर दिखाई दे रहा था.

अखिलेश का पारंपरिक पहनावा

2024 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान, अखिलेश यादव को अक्सर सफ़ेद कुर्ता-पायजामा और लाल टोपी पहने देखा जाता था, साथ ही उनके कंधे पर पतली सफ़ेद धारी वाला लाल गमछा (पारंपरिक स्कार्फ़) भी होता था. उन्होंने यह खास स्कार्फ़ इसलिए चुना था ताकि रैलियों के दौरान वे अपने चेहरे से पसीना पोंछ सकें. कुछ ही दिनों में, पार्टी के अन्य सदस्यों ने भी इस स्टाइल को अपनाना शुरू कर दिया और बाद में, अखिलेश यादव लोकसभा में भी वही स्कार्फ़ ले जाने लगे.

गौरतलब है कि समाजवादी पार्टी ने लाल टोपी को अपनी खास पहचान के तौर पर अपनाया है; इसलिए, पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव, मौजूदा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कई अन्य SP नेता अक्सर इसे पहने हुए दिखाई देते हैं. अखिलेश यादव को अपने खास पहनावे सफेद कुर्ता-पजामा, लाल टोपी और काले लेदर के जूते में अपने छोटे सौतेले भाई प्रतीक यादव के लिए ‘श्राद्ध’ की रस्मों में शामिल होते हुए भी देखा गया था. उन्हें कई शादियों में भी इसी तरह के कपड़ों में देखा गया है.

राहुल गांधी और अखिलेश यादव करीबी दोस्त

खास बात यह है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव करीबी दोस्त माने जाते हैं. दोनों ने विदेश में पढ़ाई की है और अब उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक गठबंधन बनाया है. 2024 के लोकसभा चुनावों में उनकी साझेदारी ने कमाल कर दिखाया और बीजेपी को 240 सीटों पर रोक दिया. अब ऐसा लगता है कि उनकी पसंद भी एक जैसी है, खासकर टी-शर्ट चुनने के मामले में.