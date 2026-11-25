UP Election 2027: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों पर गठबंधन को लेकर दिल्ली में हुई बातचीत को 24 घंटे भी नहीं बीते कि अखिलेश यादव ने बड़ा खेला कर दिया है. दरअसल, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए सीट-बंटवारे को लेकर कांग्रेस के साथ बातचीत के बीच समाजवादी पार्टी (सपा) द्वारा पांच उम्मीदवारों की सूची जारी करने से विपक्षी गठबंधन के भीतर खटपट शुरू हो गई है. इस पर अपनी प्रतिक्रिया में कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने बुधवार (25 नवंबर, 2026) को अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी की गठबंधन बनाने को लेकर गंभीरता पर सवाल उठाए हैं. बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव के इस एलान से कांग्रेस नाराज है तो भाजपा खुश है, क्योंकि इससे गठबंधन में दरार पड़ेगी.

कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने गठबंधन के प्रति सपा की प्रतिबद्धता पर सवाल उठाते हुए कहा कि एक तरफ सीट-बंटवारे पर बातचीत चल रही है और दूसरी तरफ उम्मीदवारों की घोषणा की जा रही है, जिससे उनके इरादों पर संदेह पैदा होता है. खबरों के अनुसार, कांग्रेस ने यूपी में 403 सीटों में से 181 सीटों की मांग की थी, जबकि दिल्ली में हुई बातचीत के दौरान सपा ने शुरुआत में 26 सीटें देने का प्रस्ताव रखा था. इस बीच सपा ने कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवारों का एलान कर दिया है. ऐसे में इमरान मसूद ने कहा कि ऐसा लगता है कि सपा एक तरफ कांग्रेस के साथ बातचीत कर रही है और दूसरी तरफ चुनावी घोषणाएं कर रही है, जिससे उनके इरादों पर सवाल खड़े होते हैं.

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गंभीरता की कमी : इमरान

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, कांग्रेस के यूपी कार्यकारी अध्यक्ष मसूद ने कहा कि यहां जो कुछ भी हो रहा है, उससे लगता है कि इस मामले में गंभीरता की कमी है. एक तरफ आप [समाजवादी पार्टी] बातचीत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ घोषणाएं कर रहे हैं. इससे पता चलता है कि इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है. उम्मीदवारों का एलान समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में हुई बातचीत के कुछ घंटों बाद किया गया, जिसमें SP ने कांग्रेस को राज्य की 403 सीटों में से 26 सीटों का शुरुआती प्रस्ताव दिया था.

कौन हैं वो उम्मीदवार, जिन्हें सपा ने दिया टिकट

मंगलवार की सूची में सहारनपुर जिले की बेहट सीट से उमर अली खान और सहारनपुर सीट से आशु मलिक, शामली की कैराना सीट से नाहिद हसन, अमरोहा से महबूब अली और ललितपुर से ज्योति लोधी के नाम शामिल हैं. खबरों के अनुसार, बेहट और सहारनपुर उन 181 सीटों की संभावित सूची में शामिल थीं, जिनकी मांग कांग्रेस ने की थी, हालांकि किसी भी पक्ष ने इस सूची की पुष्टि नहीं की है. इससे पहले कांग्रेस ने मांग की थी कि सहारनपुर की सीटों पर उम्मीदवारों के चयन में उसकी भी राय ली जानी चाहिए. यह वही जिला है जहां से मसूद मौजूदा सांसद हैं.

इमरान ने पूछा, सपा क्या कांग्रेस से लड़ना चाहती है

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, इमरान मसूद ने कहा कि जब आपने मेरे खिलाफ यह घोषणा की है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप मुझसे लड़ना चाहते हैं, कांग्रेस से या फिर BJP से. यह तय होना चाहिए कि आप BJP से लड़ना चाहते हैं या हमसे. उन्होंने आगे कहा कि हम अपनी पार्टी के भीतर चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या हमें बातचीत के लिए बैठना चाहिए या नहीं. इस स्थिति में आगे कैसे बढ़ना है, इसका फैसला पार्टी लेगी. वहीं, उनके इन बयानों पर SP की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई.