‘साहब, हमारे ‘मुन्ना’ को ढूंढ लाओ, वरना थाने के आगे बैठ जाएंगे’… रातोंरात गायब हुआ गांव का ‘लाड़ला’; एक-एक पैसा जोड़कर लाए थे, 1.20 लाख में बेचने का आरोप!

Mainpuri Buffalo Munna Missing Case:मैनपुरी के अकबरपुर गांव में इन दिनों एक अजीबोगरीब और हैरान कर देने वाला मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां एक गायब हुए ‘मुन्ना’ की तलाश में पूरा गांव सड़क पर उतर आया है. ट्रैक्टर-ट्रॉली भरकर जब ग्रामीण थाने पहुंचे और पुलिस के सामने अपना दर्द रोया, तो थानेदार के भी होश उड़ गए क्योंकि जिस ‘मुन्ना’ को ढूंढने के लिए पूरा पुलिस महकमा हिल गया था, वह कोई इंसान नहीं बल्कि पूरे गांव का दुलारा एक भैंसा था! जी हां, तीन साल पहले गांव के लोगों ने आपसी चंदा इकट्ठा करके हरियाणा के रोहतक से इस भैंसे को खरीदा था और बड़े प्यार से इसका नाम ‘मुन्ना’ रखा था. तब से यह भैंसा पूरे गांव की आंखों का तारा बना हुआ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से मुन्ना अचानक गायब हो गया, जिससे पूरे गांव में मातम और गुस्से का माहौल है. ग्रामीणों का आरोप है कि पड़ोस के गांव के कुछ शातिर लोगों ने साजिश रचकर मुन्ना को चारे में नशीला पदार्थ खिलाकर अगवा कर लिया और चुपचाप 1.20 लाख रुपए में बेच डाला. जब ग्रामीणों ने इसका विरोध किया और मामला तूल पकड़ा, तो वे एसपी ऑफिस से लेकर दन्नाहार थाने तक पहुंच गए. पुलिस की मौजूदगी में हुई पंचायत में आरोपी पक्ष ने मुन्ना को वापस लाने के लिए तीन दिन का वक्त मांगा है, और अगर बुधवार तक मुन्ना वापस नहीं लौटा, तो ग्रामीणों ने बड़े पैमाने पर प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है.

चंदे के पैसों से आया था ‘मुन्ना’, पूरे गांव की जान था

अकबरपुर गांव के रहने वाले राजेंद्र सिंह ने बताया कि करीब तीन साल पहले गांव के सभी लोगों ने मिलकर आपस में पैसे जोड़े थे और हरियाणा के रोहतक से एक शानदार भैंसा खरीदकर गांव लाए थे. गांव वालों ने उसे अपने परिवार के सदस्य की तरह माना और उसका नाम ‘मुन्ना’ रख दिया. शुरुआत में उसे घर पर रखा गया, लेकिन बाद में उसे पूरे गांव में खुला छोड़ दिया गया. मुन्ना गांव के हर शख्स का इतना चहेता बन चुका था कि उसकी एक झलक पाने के लिए लोग बेताब रहते थे. यही वजह है कि जब उनका यह लाडला अचानक गायब हुआ, तो पूरे गांव की नींद उड़ गई.

नशा खिलाकर 1.20 लाख में बेचने का आरोप

मामला तब और गरमा गया जब ग्रामीणों ने पड़ोसी गांव के लोगों पर मुन्ना को चोरी करने का गंभीर इल्जाम लगाया. आरोप है कि 2 सितंबर को शातिर चोरों ने मुन्ना के चारे में कोई नशीली दवा मिला दी, जिससे वह बेहोश हो गया. इसके बाद बदमाश उसे चुपचाप उठा ले गए और 1.20 लाख रुपए में बेच दिया. जब ग्रामीणों ने अपनी खोजबीन के दौरान उन पर शक जताया और पूछताछ की, तो वे झगड़ने पर उतारू हो गए. इसके बाद गुस्से से लाल-पीले ग्रामीण सीधे एसपी ऑफिस जा पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई.

थाने में हाई-वोल्टेज ड्रामा, पुलिस को दी 3 दिन की मोहलत

मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों गांव की भीड़ थाने बुलाई गई और पंचायत बैठाई. थाने में जब पुलिस अधिकारियों को पता चला कि पूरा मामला एक भैंसे की किडनैपिंग का है, तो वे भी हैरान रह गए. लंबी बातचीत के बाद दूसरे पक्ष के लोगों ने अपनी गलती मानते हुए मुन्ना को ढूंढकर वापस लाने के लिए पुलिस के सामने तीन दिन का वक्त मांगा है. दोनों पक्षों के बीच सहमति बन गई है और तीन दिन के भीतर भैंसे को वापस लौटाने का वादा किया गया है.

बुधवार तक मुन्ना नहीं मिला तो थाने के बाहर देंगे धरना

ग्रामीणों ने साफ शब्दों में चेतावनी दे दी है कि मुन्ना उनके लिए सिर्फ एक मवेशी नहीं बल्कि गांव की साझा धरोहर और आन-बान-शान है. अगर अगले तीन दिनों यानी बुधवार तक उनका दुलारा मुन्ना सुरक्षित वापस नहीं लौटा, तो वे थाने के बाहर जोरदार प्रदर्शन और हंगामा करेंगे. फिलहाल पूरे इलाके में इस अनोखी किडनैपिंग और मुन्ना की तलाश की चर्चा हर जुबान पर है, और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या पुलिस तय समय में मुन्ना को ढूंढकर उसके असली घर वापस ला पाती है या नहीं.

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