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Ajay Rai: UP कांग्रेस अध्यक्ष को पीएम मोदी ने किया ट्वीट, लोगों ने बांध दिए तारीफ के पुल, प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा का किया था इस्तेमाल

Ajay Rai: यूपी कांग्रेस अध्‍यक्ष अजय राय पिछले कई सालों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देते रहे हैं. हाल ही में उनकी तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पीएम मोदी ने हाल ही में पहली बार उनके लिए ट्वीट किया है.

By: Shivangi Shukla | Published: May 2, 2026 3:12:47 PM IST

वाराणसी के कांग्रेस अध्यक्ष को पीएम मोदी ने किया ट्वीट
वाराणसी के कांग्रेस अध्यक्ष को पीएम मोदी ने किया ट्वीट


उत्‍तर प्रदेश कांग्रेस के अध्‍यक्ष अजय राय की लखनऊ में शुक्रवार को एक कार्यक्रम के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई. उन्‍होंने सीने में दर्द और बेचैनी की शिकायत की, जिसके बाद तत्‍काल समर्थक उनको मेदांता अस्‍पताल लेकर दौड़े जहां आईसीयू में उनका इलाज चल रहा है. 

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने X अकाउंट पर अजय राय को टैग करते हुए एक ट्वीट किया जिसमें पीएम ने उनके शीघ्र स्‍वस्‍थ होने की कामना की है. बता दें कि अजय राय पिछले तीन लोकसभा चुनावों से वाराणसी में पीएम मोदी के खिलाफ खड़े होते रहे हैं, जहां उन्हें हर बार हार का सामना करना पड़ा. 

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पीएम के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल 

यूपी विधानसभा 2022 के चुनाव के दौरान अजय राय ने पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्‍पणी की थी. चुनाव प्रचार के दौरान उन्‍होंने  कहा था- ‘नमक तैयार रखना. चुनाव वाले दिन मोदी और योगी को गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ दिया जाएगा.’ प्रधानमंत्री मोदी ने संभवत: पहली बार अजय राय को सोशल मीडिया पर टैग करते हुए कुछ लिखा है. पीएम मोदी ने लिखा- ‘उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय जी के अस्वस्थ होने का समाचार प्राप्त हुआ है. मैं उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूं.’

लोग कर रहे पीएम की तारीफ 

सोशल मीडिया पर लोग पीएम के इस व्यवहार की खूब तारीफ कर रहे हैं. लोगों का कहना है कि अजय राय ने पीएम के खिलाफ इतना कुछ कहा फिर भी प्रधानमंत्री का उनके लिए ये ट्वीट करना बड़ी बात है. 

लगातार तीन चुनावों में प्रधानमंत्री से हारे अजय राय 

2014 से 2024 तक तीन लोकसभा चुनाव में अजय राय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन हर बार उन्हें असफलता ही मिली. 2014 के चुनाव में उनको मात्र 75 हजार वोट मिले थे. वह पीएम मोदी से 5 लाख से ज्‍यादा वोटों के अंतर से हार गए थे. वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में अजय राय को डेढ़ लाख से ज्‍यादा वोट मिले, इसके बावजूद उन्‍हें पीएम मोदी से 5 लाख 22 हजार वोटों के अंतर से हार का सामना करना पड़ा.

इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी वो और पीएम मोदी आमने सामने थे. इस बार उन्‍होंने पीएम को कड़ी टक्‍कर दी थी. पीएम मोदी को 6 लाख 12 हजार 970 वोट मिले थे वहीं अजय राय को 4 लाख 60 हजार 457 वोट हासिल हुए थे. प्रधानमंत्री से वह मात्र 1 लाख 52 हजार 513 वोटों से पीछे रहे थे.

Tags: pm modiuttar pradesh
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