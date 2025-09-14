अजब गजब इश्क: प्रेम कहानी में आया नया मोड़, दो सहेलियां कर बैठीं एक दूसरे से प्यार

अजब गजब इश्क: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की ये कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. एक युवती और जलालपुर की दूसरी युवती के बीच बड़ा ही अनोखा प्रेम देखने को मिला है. इतना ही नहीं दोनों युवतियों ने एक-दूसरे के साथ रहने का फैसला लिया है, जिसे देखकर दोनों के परिजन दंग रह गए हैं.

क्या है पूरा मामला

कुछ साल पहले दोनों युवतियों की दोस्ती रिश्तेदारी में हुई थी. समय के साथ-साथ उनकी दोस्ती एक गहरे प्यार में बदल गई. दोनों युवतियों ने शुरुआत में ही ठान लिया था कि एक साथ रहेंगी. करीब एक महीने पहले, 5 अगस्त को दोनों स्कूटी से किसी काम का बहाना बनाकर निकलीं थी और फिर वापस नहीं लौटीं. इस पर एक युवती के पिता ने पुलिस में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी थी.

परिजनों की खोज

परिजन दोनों युवतियों की खोज करते हुए उत्तर प्रदेश के सगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां दोनों साथ में मिलीं. इसके बाद उन्हें लेकर जलालपुर कोतवाली लाया गया. पूछताछ के दौरान दोनों ने जानकारी देते हुए बताया कि एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं. इसके अलावा दोनों ने एक-दूसरे के साथ शादी करने का बड़ा दावा भी किया.

परिजनों की बढ़ी चिंता

परिजन दोनों को अलग करने की कोशिश में जुटे हुए थे. लेकिन दोनों ही एक-दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई थी. परिजनों का कहना है कि दोनों ने चुपके से समलैंगिक विवाह कर लिया है, हालांकि पुलिस अब तक इसकी पुष्टि नहीं कर पाई है.

कहां तक पहुंची पुलिस की जांच

फिलहाल, पुलिस मामले की अब तक गहनता से जांच कर रही है. कार्रवाई के दौरान दोनों युवतियों से पूछताछ भी जारी है. इस मामले में प्रभारी कोतवाल जैद अहमद ने बताया कि जांच के बाद ही पूरा मामला साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगा. उन्होंने बताया कि दोनों युवतियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई की जाएगी

दोनों युवतियों की जिद

दोनों एक-दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई हैं. उनका कहना है कि दोनों एक-दूसरे से बेहद ही प्यार करती हैं और अपना जीवन साथ बिताना चाहती हैं. दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं, लेकिन अपने प्यार के लिए हर किसी से लड़ने के लिए भी तैयार हैं.

समाज की प्रतिक्रिया

इस मामले में समाज की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है. जहां, कुछ लोग दोनों युवतियों के समर्थन में खड़े हैं जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ हैं. समाज में इस तरह के रिश्तों को लेकर अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है.