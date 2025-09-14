अजब गजब इश्क: प्रेम कहानी में आया नया मोड़, दो सहेलियां कर बैठीं एक दूसरे से प्यार
Home > अजब गजब न्यूज > अजब गजब इश्क: प्रेम कहानी में आया नया मोड़, दो सहेलियां कर बैठीं एक दूसरे से प्यार

अजब गजब इश्क: प्रेम कहानी में आया नया मोड़, दो सहेलियां कर बैठीं एक दूसरे से प्यार

कहीं देखा है ऐसा अजब गजब इश्क, दो सहेलियां की लव स्टोरी, परिजनों की खोज, प्यार ने हर किसी को किया परेशान. क्या कहता है समाज

By: DARSHNA DEEP | Published: September 14, 2025 3:32:54 PM IST

अजब गजब इश्क: प्रेम कहानी में आया नया मोड़, दो सहेलियां कर बैठीं एक दूसरे से प्यार

अजब गजब इश्क: उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले की ये कहानी सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे. एक युवती और जलालपुर की दूसरी युवती के बीच बड़ा ही अनोखा प्रेम देखने को मिला है. इतना ही नहीं दोनों युवतियों ने एक-दूसरे के साथ रहने का फैसला लिया है, जिसे देखकर दोनों के परिजन दंग रह गए हैं.

क्या है पूरा मामला

कुछ साल पहले दोनों युवतियों की दोस्ती रिश्तेदारी में हुई थी. समय के साथ-साथ उनकी दोस्ती एक गहरे प्यार में बदल गई. दोनों युवतियों ने शुरुआत में ही ठान लिया था कि एक साथ रहेंगी. करीब एक महीने पहले, 5 अगस्त को दोनों स्कूटी से किसी काम का बहाना बनाकर निकलीं थी और फिर वापस नहीं लौटीं. इस पर एक युवती के पिता ने पुलिस में अपहरण की शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवती की तलाश शुरू कर दी थी. 

परिजनों की खोज 

परिजन दोनों युवतियों की खोज करते हुए उत्तर प्रदेश के सगम नगरी प्रयागराज पहुंचे, जहां दोनों साथ में मिलीं. इसके बाद उन्हें लेकर जलालपुर कोतवाली लाया गया. पूछताछ के दौरान दोनों ने जानकारी देते हुए बताया कि एक दूसरे के साथ रहना चाहती हैं. इसके अलावा दोनों ने एक-दूसरे के साथ शादी करने का बड़ा दावा भी किया.

परिजनों की बढ़ी चिंता

परिजन दोनों को अलग करने की कोशिश में जुटे हुए थे. लेकिन दोनों ही एक-दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई थी. परिजनों का कहना है कि दोनों ने चुपके से समलैंगिक विवाह कर लिया है, हालांकि पुलिस अब तक इसकी पुष्टि नहीं कर पाई है.

कहां तक पहुंची पुलिस की जांच

फिलहाल, पुलिस मामले की अब तक गहनता से जांच कर रही है. कार्रवाई के दौरान दोनों युवतियों से पूछताछ भी जारी है. इस मामले में प्रभारी कोतवाल जैद अहमद ने बताया कि जांच के बाद ही पूरा मामला साफ तौर पर स्पष्ट हो जाएगा. उन्होंने बताया कि दोनों युवतियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और आगे की कार्रवाई की जाएगी

दोनों युवतियों की जिद

दोनों एक-दूसरे के साथ रहने की जिद पर अड़ी हुई हैं. उनका कहना है कि दोनों एक-दूसरे से बेहद ही प्यार करती हैं और अपना जीवन साथ बिताना चाहती हैं. दोनों के परिवार वाले इस रिश्ते के खिलाफ हैं, लेकिन अपने प्यार के लिए हर किसी से लड़ने के लिए भी तैयार हैं.

समाज की प्रतिक्रिया

इस मामले में समाज की प्रतिक्रिया भी देखने को मिल रही है. जहां, कुछ लोग दोनों युवतियों के समर्थन में खड़े हैं जबकि कुछ लोग इसके खिलाफ हैं. समाज में इस तरह के रिश्तों को लेकर अभी भी बहुत सारे सवाल हैं, जिनका जवाब अभी मिलना बाकी है.

Tags: 2 GIRLSlove storySAME SEX MARRIAGE
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और...

September 15, 2025

त्योहारों पर अपनाएँ साई पल्लवी का ट्रेडिशनल स्टाइल, खूबसूरती को...

September 15, 2025

“क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा , इस साल की सबसे हिट...

September 15, 2025

आउटर बैंक्स स्टार, Madelyn Cline के इन Bikini फोटोशूट ने...

September 15, 2025

ग्लैमर और इंटिमेसी से सजी लेस्बियन शॉर्ट फिल्में जो हदें...

September 14, 2025

कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

September 14, 2025
अजब गजब इश्क: प्रेम कहानी में आया नया मोड़, दो सहेलियां कर बैठीं एक दूसरे से प्यार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

अजब गजब इश्क: प्रेम कहानी में आया नया मोड़, दो सहेलियां कर बैठीं एक दूसरे से प्यार

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

अजब गजब इश्क: प्रेम कहानी में आया नया मोड़, दो सहेलियां कर बैठीं एक दूसरे से प्यार
अजब गजब इश्क: प्रेम कहानी में आया नया मोड़, दो सहेलियां कर बैठीं एक दूसरे से प्यार
अजब गजब इश्क: प्रेम कहानी में आया नया मोड़, दो सहेलियां कर बैठीं एक दूसरे से प्यार
अजब गजब इश्क: प्रेम कहानी में आया नया मोड़, दो सहेलियां कर बैठीं एक दूसरे से प्यार