हेलीकॉप्टर से आया फरिश्ता! 15 घंटे बाद पानी की टंकी पर फंसे किशोर सुरक्षित निकले, वीडियो आया सामने

सिद्धार्थनगर के काशीराम आवास कॉलोनी के पास बने पानी की टंकी ने एक बच्चे की जिंदगी छीन ली और दो घायल हैं. अब गोरखपुर एयरफोर्स की टीम ने दो अन्य फंसे किशोर को सुरक्षित बचा लिया है. इस खबर के आने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली. यह घटना तब हुई जब पांच बच्चे पानी की टंकी पर चढ़ रहे थे और सीढ़ी अचानक टूट गई.

हेलीकॉप्टर के जरिए बची जान

पानी की टंकी पर दो बच्चे करीब 15 घंटे से फंसे थे. फंसे बच्चों को निकालने के कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझा. फिर डीएम तक बात पहुंची. इसके बाद उन्होंने एयरफोर्स गोरखपुर से रेस्क्यू करने के लिए संपर्क किया. फिर आज सुबह 5 बजे के आसपास गोरखपुर की एयरफोर्स टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए दो बच्चों की जान बचाई. और उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा गया.

कैसे हुई घटना?

यह घटना शनिवार शाम में हुई. जब पांच बच्चे पानी की टंकी पर चढ़ गए. फिर बच्चे सीढ़ी से उतरकर नीचे आने लगे तभी सीढ़ी अचानक ढह गई. इस दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जो महज 13 साल का था. वहीं अन्य दो बच्चे भी गिरकर घायल हो गए. उनका इलाज चल रहा है. उन घायल बच्चों में एक का नाम गोलू (14 वर्ष) पुत्र चंद्रेश, निवासी शास्त्रीनगर थाना सदर और सनी (11 वर्ष). और दो बच्चे पवन और कल्लू वहीं फंस गए थे, जिनकी उम्र 17 वर्ष की थी. जब उन्होंने मदद की गुहार लगाई तो गांव वालों ने हर संभव प्रयास किया.

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