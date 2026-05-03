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हेलीकॉप्टर से आया फरिश्ता! 15 घंटे बाद पानी की टंकी पर फंसे किशोर सुरक्षित निकले, वीडियो आया सामने

Uttar Pradesh News: यूपी के सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी पर करीब 15 घंटे से दो किशोर जिंदगी और मौत के बीच फंसे थे और जिंदगी की भीख मांग रहे थे. इस मामले को गंभीरत से लेते हुए गोरखपुर एयरफोर्स की टीम ने हेलीकॉप्टर से दोनों किशोर का रेस्क्यू किया गया. जिसका वीडियो भी सामने आया है.

By: Kamesh Dwivedi | Published: May 3, 2026 1:44:08 PM IST

हेलीकॉप्टर ने बचाई दो किशोर की जान
हेलीकॉप्टर ने बचाई दो किशोर की जान


सिद्धार्थनगर के काशीराम आवास कॉलोनी के पास बने पानी की टंकी ने एक बच्चे की जिंदगी छीन ली और दो घायल हैं. अब गोरखपुर एयरफोर्स की टीम ने दो अन्य फंसे किशोर को सुरक्षित बचा लिया है. इस खबर के आने के बाद गांव वालों ने राहत की सांस ली. यह घटना तब हुई जब पांच बच्चे पानी की टंकी पर चढ़ रहे थे और सीढ़ी अचानक टूट गई. 

हेलीकॉप्टर के जरिए बची जान

पानी की टंकी पर दो बच्चे करीब 15 घंटे से फंसे थे. फंसे बच्चों को निकालने के कई प्रयास किए गए, लेकिन कोई रास्ता नहीं सूझा. फिर डीएम तक बात पहुंची. इसके बाद उन्होंने एयरफोर्स गोरखपुर से रेस्क्यू करने के लिए संपर्क किया. फिर आज सुबह 5 बजे के आसपास गोरखपुर की एयरफोर्स टीम ने हेलीकॉप्टर के जरिए दो बच्चों की जान बचाई. और उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा गया. 

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कैसे हुई घटना?

यह घटना शनिवार शाम में हुई. जब पांच बच्चे पानी की टंकी पर चढ़ गए. फिर बच्चे सीढ़ी से उतरकर नीचे आने लगे तभी सीढ़ी अचानक ढह गई. इस दौरान एक बच्चे की मौत हो गई, जो महज 13 साल का था. वहीं अन्य दो बच्चे भी गिरकर घायल हो गए. उनका इलाज चल रहा है. उन घायल बच्चों में एक का नाम गोलू (14 वर्ष) पुत्र चंद्रेश, निवासी शास्त्रीनगर थाना सदर और सनी (11 वर्ष). और दो बच्चे पवन और कल्लू  वहीं फंस गए थे, जिनकी उम्र 17 वर्ष की थी. जब उन्होंने मदद की गुहार लगाई तो गांव वालों ने हर संभव प्रयास किया. 

यह खबर भी पढ़ें: Ballia Ganga accident: बलिया में मुंडन संस्कार के दौरान गंगा में चार लापता, शिवरामपुर घाट पर स्नान के दौरान हुआ हादसा

Tags: UP Newsviral video
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