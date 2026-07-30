कांवड़ यात्रा को लेकर AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान का योगी सरकार पर जोरदार हमला, कांवड़ियों को बताया नशेड़ी

Shadab Chauhan on Kanwariyas: AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान ने कहा कि सड़कों पर होने वाली 2 मिनट की ईद रोकने वाले अधिकारी अब कांवड़ियों के लिए रूट डायवर्ट किए गए हैं. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि शादाब ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान लोग नशे में चलते हैं. योगी सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती हैं. क्या सिर्फ मुस्लिमों पर ही बुलडोजर चलेगा. शादाब ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर मांस की दुकान बंद करने के आदेश पर भी सवाल उठाए हैं.

मुस्लिमों का एनकाउंटर करने वाली पुलिस कांवड़ियों के पैर दबाएगी और फूल बरसाएगी. इसके अलावा, उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के लिए विशेष इंतजाम करना गलत है.

अधिकारी हेलीकॉप्टर से फूल बरसाएंगे

जो अधिकारी ईद की नमाज को लेकर बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे. वही अधिकारी अब हेलीकॉप्टर के माध्यम से फूल बरसाएंगे. कांवड़ियों के पैर दबाएंगे. ये पुलिस की कौन सी रूलबुक में लिखा है. इसके अलावा, सावन के महीने में मांस की बिक्री नहीं होगी. इस पर उन्होंने कहा कि अरे भाई ये आपकी आस्था है. क्या रमजान के महीने में शराब पर पाबंदी लगाएंगे. नहीं लगाते हैं. एक्सपोर्ट नहीं रूकेगा. फाइव स्टार होटल में मांसाहारी भोजन परोसे जाएंगे. लेकिन गरीब लोगों की मांस की दुकानों को बंद कर दिया जाएगा. भारत का न कोई धर्म है और न कोई आस्था है. भारत में सबकी आस्था का सम्मान होना चाहिए. हम किसी की आस्था के खिलाफ नहीं हैं. लेकिन जब हमारी आस्था की बात आती है तो लोग उंगली उठाते हैं.

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एक मार्ग निश्चित कीजिए

पहले से एक मार्ग निश्चित कर दीजिए. उससे बढ़कर एक डेडिकेटेड कॉरिडोर बना दीजिए. हर बार क्या होता है कि कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ गुंडे घूस जाते हैं. हम किसी भी आस्था वाले लोगों को नहीं बोल रहे हैं. अच्छे भाई जो हमारे यात्रा पर जाते हैं. उनकी सुरक्षा के लिए आपने क्या इंतजाम किया है. हम समझते हैं कि सरकार सभी की आस्था का सम्मान करें. मुख्यमंत्री जी आप 24 करोड़ जनता के मुख्यमंत्री हैं. किसी एक धर्म, जाति और संप्रदाय के मुख्यमंत्री हैं. हम किसी धर्म, जाति और संप्रदाय के खिलाफ नहीं हैं. लेकिन एक आस्था को बड़ा बताकर दूसरी आस्था को नीचा बताना अंसवैधानिक और अनुचित है. इसलिए हमलोग बराबरी की बात करते हैं.

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