AIMIM प्रवक्ता शादाब चौहान के बिगड़े बोल,कांवड़ यात्रा पर विवादित बयान के बाद मेरठ पुलिस ने लिया हिरासत में

Meerut News: मेरठ में कांवड़ यात्रा को लेकर दिए गए एक बयान के बाद AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता शादाब चौहान पुलिस कार्रवाई के दायरे में आ गए हैं. सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में लिया. वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों के साथ-साथ कई सामाजिक संगठनों में भी इसे लेकर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली.

बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो में शादाब चौहान ने कांवड़ यात्रा के दौरान प्रशासन की व्यवस्थाओं, यातायात प्रबंधन और सरकारी कार्रवाई पर सवाल उठाए. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कानून लागू करने में समानता नहीं बरती जा रही है. बयान सार्वजनिक होते ही कई हिंदू संगठनों ने विरोध दर्ज कराया और पुलिस से कार्रवाई की मांग की.

पुलिस ने क्यों लिया हिरासत में?

इसी बीच मेरठ पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए मुंडाली क्षेत्र से शादाब चौहान को हिरासत में लिया. अधिकारियों का कहना है कि वायरल वीडियो की जांच की जा रही है और यह देखा जा रहा है कि बयान से कानून-व्यवस्था या सांप्रदायिक सौहार्द पर कोई असर पड़ने की आशंका थी या नहीं. जांच पूरी होने के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी.

कांवड़ यात्रा के बीच सुरक्षा व्यवस्था और सख्त

कांवड़ यात्रा को देखते हुए मेरठ में पहले से सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है और सोशल मीडिया पर भी विशेष निगरानी रखी जा रही है. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि किसी भी अपुष्ट वीडियो या संदेश को साझा करने से बचें और अफवाहों पर भरोसा न करें.

प्रशासन ने लोगों से की अपील