कमरे में बिस्तर पर लेटा था पति, प्रेमी संग मिलकर घिनौनी हरकत करने लगी पत्नी; 5 साल बाद खुला रात का सनसनीखेज राज़

Agra illicit Relation Murder: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आगरा में विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शिव कुमार पत्नी और उसके प्रेमी समेत 3 दोषियों को 5 वर्ष पुराने बहुचर्चित जूता फैक्टी संचालक हत्याकांड में उम्रकैद की सजा सुनाई है. फैक्टरी संचालक नरेश कुमार की पत्नी का गैरमर्द से अवैध संबंध था. पता चलने पर विरोध किया. एक बार तो पत्नी अपने ही बिस्तर पर प्रेमी के साथ मिली. इसके बाद फैक्टरी संचालक ने पत्नी को जमकर फटकार लगाई थी. इसके बाद पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर जूता फैक्टरी संचालक पति की हत्या करके उसका शव बोरे में बांधकर खाली प्लाट में फेंका गया था. इस मामले में फैक्टरी संचालक नरेश कुमार की बेटी की गवाही सबसे अहम रही.

वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी मृत्युंजय सिंह ने मीडिया की जानकारी दी. इसके मुताबिक, फैक्टरी संचालक नरेश कुमार हत्याकांड में पत्नी और उसके प्रेमी समेत अन्य दोषियों को सजा दिलाने में 14 वर्षीय बेटी की गवाही अहम साबित हुई. पिता की हत्या के समय यह बच्ची सिर्फ 10 वर्ष की थी. बेटी के मुताबिक, पिता की हत्या से पहले मां ने पहले तीनों भाई-बहनों को कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगा दी थी. बेटी के मुताबिक, मां ने प्लानिंग के तहत कोल्ड ड्रिंक दी और टीवी की आवाज तेज कर दी थी. इसके बाद रात करीब तीन बजे दरवाजा खुलवाने पर पहले मां ने दरवाजा नहीं खोला. काफी देर बाद दरवाजा खुला तो कमरे के बेड पर खून के धब्बे थे. इसके बाद मां रात में नहाई भी थी. इसका मतलब यह था कि प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने हत्या की और फिर खून के धब्बे इतने ज्यादा लग गए कि नहाने के लिए मजबूर होना पड़ा. बेटी ने नहाने के बारे में पूछा तो मां ने उसे डांट दिया.

कैसे बन गए अवैध संबंध

पुलिस को जांच के दौरान कई हैरान कर देने वाली जानकारी हाथ लगी. जांच के दौरान ही जूता फैक्टरी संचालक नरेश कुमार हत्याकांड में पत्नी प्रेमिता की भूमिका नजर आई. पूछताछ की तो प्रेमी रविकांत राजपूत और उसके भाई शशिकांत राजपूत का जिक्र है. प्रेमी रविकांत राजपूतत नगला केवल, शिकोहाबाद (फिरोजाबाद) का रहने वाला है. जांच के दौरान पुलिस ने तीनों के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं के साथ एससी-एसटी एक्ट की धाराएं भी बढ़ाई थीं. पुलिस जांच में सामने आया कि नरेश कुमार की पत्नी प्रेमिता एक राजनीतिक दल से सक्रिय रूप से जुड़ी थी. यहां पर रविकांत राजपूत भी कार्यकर्ता था. राजनीतिक दल के आयोजन में मुलाकातें होती थीं. इस दौरान प्रमिता की मुलाकात रविकांत से हुई. अक्सर मुलाकातें होने के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं. इसका पता चला तो नरेश ने विरोध किया, लेकिन प्रमिता और रविकांत नहीं. उलटे प्रमिता ने प्रेमी रविकांत के साथ मिलकर उसे हटाने की साचिश रच डाली.

कैसे मारा नरेश कुमार को

प्रमिता ने हत्या की साजिश पहले ही रच ली थी. इसके लिए शाम को प्रेमी को बुला लिया था. शाम को पति को खाना देने के बाद उसने सोने का बहाना किया. इसके बाद रात प्रेमी को बुला लिया. इससे पहले बच्चों को कमरे में बंद कर दिया. रात को 3 बजे के आसपास प्रेमी रविकांत और पत्नी प्रमिता ने मिलकर चाकू के कई वार नरेश कुमार पर किए. परिजन ने नरेश कुमार की हत्या में उसकी पत्नी प्रेमिता पर शक जताया था. इसके बाद जांच शुरू हुई.

कमरे के हालात ने बयां कर दिया था पूरा हत्याकांड

पुलिस जांच में कमरे की दीवारों और फर्श पर खून के धब्बे मिले और कमरे का सामान बिखरा पड़ा था. पुलिस को हैरानी इस बात पर हुई कि शव के पास खून से सनी ईंट और शराब की बोतल मिली थी. वहीं, शव से करीब 100 मीटर दूर एक बोरा भी बरामद हुआ. इस बोरे में बेडशीट, तकिया, दस्ताने और खून से सने कपड़े मिले थे. 8 जून 2020 को पिता द्वारा पुलिस को अपने बेटे फैक्टरी संचालक नरेश कुमार की हत्या की सूचना पुलिस को दी गई थी. इसके बाद पुलिस ने हत्याकांड की जांच शुरू की.

परिजन की गवाही साबित हुई अहम

इस हत्याकांड में सुरेश चंद, मृतक के भाई सोनू, डॉ. रविंद्र कुमार सिंह, पुलिसकर्मी श्याम सुंदर, विवेचक शैलेंद्र सिंह चौहान, उपनिरीक्षक केवल सिंह, तत्कालीन क्षेत्राधिकारी राजीव कुमार सिंह, निरीक्षक उमेश चंद त्रिपाठी तथा मृतक की पुत्री सहित दस लोगों की गवाही के चलते इंसाफ संभव हो सका. विशेष न्यायाधीश एससी-एसटी एक्ट शिव कुमार ने मंगलवार (21 जुलाई, 2026) को पत्नी प्रमिता और उसके प्रेमी और प्रेमी के भाई को दोषी पाया. तीनों को आजीवन कारावास की सजा के साथ ही 2.80 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है.