Home > उत्तर प्रदेश > पत्नि के साथ नहीं बनाता था संबध, लड़की बनकर 200 आदमियों के साथ किया ऐसा कांड, सुन थर्रा जाएंगे मर्द

पत्नि के साथ नहीं बनाता था संबध, लड़की बनकर 200 आदमियों के साथ किया ऐसा कांड, सुन थर्रा जाएंगे मर्द

UP Crime: शादीशुदा महिला का आरोप है कि उसके पति को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है. उसे लड़के पसंद हैं. वह लड़की बनकर 200 आदमियों से चैट करता है, उनसे मिलता है और उनके साथ संबंध बनाता है.

By: Divyanshi Singh | Published: July 6, 2026 7:24:39 PM IST

marriage fraud case: पति को पसंद थे लड़के
marriage fraud case: पति को पसंद थे लड़के


UP Crime: आगरा में एक शादीशुदा महिला ने अपने पति पर गे होने और झांसा देकर शादी करने का आरोप लगाया है. उसका कहना है कि उसका पति लड़की बनकर आदमियों से चैट करता था. जब उसने विरोध किया तो उसके ससुराल वालों ने उसके साथ मारपीट की. कोर्ट के आदेश पर दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया गया है.

पति को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं

पुलिस पर सिर्फ गैंगस्टर के केस ही नहीं आते. घरेलू झगड़ों में भी ऐसे आरोप लगते हैं कि पुलिस हैरान रह जाती है. हाल ही में आगरा के एकता थाने में दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज हुआ. शादीशुदा महिला का आरोप है कि उसके पति को उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है. उसे लड़के पसंद हैं. वह लड़की बनकर 200 आदमियों से चैट करता है, उनसे मिलता है और उनके साथ संबंध बनाता है. उसे धोखा दिया गया है. उसके ससुराल वालों पर भी धोखा देने और मारपीट करने का आरोप है.

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उसे लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं हैं-पति

” एकता इलाके की 20 साल की महिला की शादी दिसंबर 2024 में हुई थी. वह मई 2025 से अपने माता-पिता के घर पर रह रही है. पीड़िता ने केस में बताया कि उसकी शादी उज्जैन के एक युवक से हुई थी. शादी के बाद उसके पति ने कहा कि पहले एक-दूसरे को समझो फिर रिश्ता बनाओ. उसे लगता था कि उसका पति बहुत अच्छा है. शादी के बाद दिन बीतते गए. उसने कई बार उसके करीब आने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार उसे दूर कर देता. उसने अपनी सास से शिकायत की. उसने कहा कि सब इसलिए परेशान हैं क्योंकि वह दहेज में कार और पांच लाख रुपये नहीं लाई है. उसने उसे समझाने की कोशिश की. उसने साफ कह दिया कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है. उसे लड़कियां पसंद नहीं हैं, लड़के पसंद हैं. यह सुनकर वह हैरान रह गई.

माता-पिता के घर पर रह रही है पीड़िता

उसने अपने पति पर नज़र रखना शुरू कर दिया. जैसे-जैसे उसने उसे देखा, उसे एहसास हुआ कि उसका व्यवहार महिलाओं जैसा है. वह वैसे ही चलता है. उसने उसका मोबाइल फोन चेक किया तो वह चौंक गई. उसे पता चला कि वह 200 आदमियों के संपर्क में थी. वह उनसे बात करने का नाटक करता था और उनसे मिलने भी जाता था. उस दिन उसे एहसास हुआ कि उसका पति होमोसेक्शुअल है और वह उस रिश्ते में एक औरत का रोल निभा रहा है. उसने अपने ससुराल वालों से शिकायत की.

पत्नी अपने मायके में रह रही है

उन्होंने उसे बुरी तरह पीटा. उन्होंने कहा कि उसका इलाज चल रहा है. वह यह आदत नहीं छोड़ पा रही थी. उसके ससुराल वालों ने उसे एक कमरे में बंद कर दिया. जिसके बाद पीड़िता ने अपने घरवालों को बताया. 5 मई, 2025 को वह अपने मायके लौट आई. उसने पुलिस से शिकायत की. पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया, इसलिए उसने कोर्ट की शरण ली. फिलहाल, इस मामले से पुलिस भी हैरान है.

Tags: marriage fraud caseUP Crime
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