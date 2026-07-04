UP Crime News: जेठ की एक बात से टूट गई पत्नी, डेढ़ महीने बाद कबूला पति की हत्या और बाथरूम में दफनाने का सच

Agra Crime News: आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. पुलिस के अनुसार, एक महिला ने कथित तौर पर अपने पति की हत्या कर शव को घर के बाथरूम में दफना दिया. इसके बाद उस स्थान पर नया फर्श बनवा दिया और करीब 45 दिनों तक पति के लापता होने का नाटक करती रही. पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला ने अपने जेठ के सामने कथित तौर पर हत्या की बात स्वीकार कर ली.

पुलिस जांच के मुताबिक, 18 मई की सुबह महिला ने अपने पति सुरेंद्र शर्मा को खीर खिलाई, जिसमें कथित तौर पर 18 से 20 नींद की गोलियां मिलाई गई थीं. आरोप है कि बेहोश होने के बाद उसकी मौत हो गई. इसके बाद उसी दिन शव को बाथरूम में दफनाकर मिट्टी डाल दी गई.

परिवार को बहाने से घर से भेजा

जांच में सामने आया कि घटना के दिन महिला ने अपने जेठ को फोन कर बच्चों और सास को अपने साथ ले जाने के लिए बुलाया. उसने उन्हें घर के अंदर नहीं आने दिया और पास की दुकान पर बुलाकर दोनों बेटियों और सास को उनके साथ भरतपुर भेज दिया. कुछ देर बाद महिला ने फोन कर बताया कि उसका पति उससे झगड़ा कर पांच हजार रुपये लेकर घर छोड़कर चला गया है और दो-तीन दिन में लौट आएगा.

एक सप्ताह बाद लौटकर बनवा दिया फर्श

पुलिस के अनुसार, महिला भी अगले दिन बच्चों के पास भरतपुर चली गई थी. करीब एक सप्ताह बाद आगरा लौटने पर उसने एक मिस्त्री बुलाकर बाथरूम में दफनाए गए शव के ऊपर नया फर्श बनवा दिया, ताकि किसी को शक न हो.

गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई

पति के वापस न लौटने का नाटक जारी रखते हुए महिला ने अपने जेठ के साथ 26 मई को सिकंदरा थाने में सुरेंद्र की गुमशुदगी दर्ज कराई. इस दौरान वह पुलिस और परिजनों के सामने पति की तलाश करने और रोने का नाटक भी करती रही.इसी सप्ताह पुलिस एक पुराने मामले के सत्यापन के सिलसिले में घर पहुंची. बातचीत के दौरान महिला ने पति के लापता होने की जानकारी दी. पुलिस द्वारा पूछताछ और फोटो लिए जाने के बाद वह कथित तौर पर घबरा गई और उसने अपने जेठ को आगरा बुला लिया.

जेठ की बातचीत से खुला पूरा मामला

जेठ अनिल शर्मा ने महिला से कहा कि यदि कोई बात है तो सच बता दे, वह उसकी मदद करेगा. पुलिस के अनुसार, इसी बातचीत के दौरान महिला टूट गई और उसने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने पति की हत्या कर शव को बाथरूम में दफना दिया है. इसके बाद अनिल शर्मा ने तुरंत पुलिस को सूचना दी.

बाथरूम से बरामद हुआ कंकाल