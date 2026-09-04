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घर बसाने की चाहत में मर मिटी ‘किन्नर’, होटलों में मनाई रंगरलियां; बदलवाया जेंडर और खर्च किए लाखों, शादी से पहले खुली पोल!

UP Crime: प्यार में अंधी हुई ट्रांसजेंडर महिला ने अपने आशिक की जिद पर लाखों खर्च कर जेंडर चेंज करवाया, लेकिन बाद में उस फरेबी आशिक की ऐसी सच्चाई सामने आई कि पैरों तले जमीन खिसक गई.

By: Kajal Jain | Published: September 4, 2026 2:56:55 PM IST

घर बसाने की चाहत में मर मिटी 'किन्नर', होटलों में मनाई रंगरलियां; बदलवाया जेंडर और खर्च किए लाखों, शादी से पहले खुली पोल!
घर बसाने की चाहत में मर मिटी 'किन्नर', होटलों में मनाई रंगरलियां; बदलवाया जेंडर और खर्च किए लाखों, शादी से पहले खुली पोल!


UP Crime: उत्तर प्रदेश के आगरा से प्यार, धोखे और जालसाजी का एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे. बाराबंकी की रहने वाली एक ट्रांसजेंडर महिला को प्यार के जाल में फंसाया और उसका 2 साल तक शोषण किया. इतना ही नहीं, शादी का झांसा देकर उसका जेंडर चेंज तक करवा दिया. महिला ने अपने प्यार को पाने के लिए लाखों रुपये खर्च कर दिए, उसे 4 लाख नकद दिए और घूमने के लिए बुलेट बाइक भी गिफ्ट कर दी. लेकिन जब सर्जरी के बाद महिला ने शादी की बात कही, तो उस फरेबी आशिक की सच्चाई सामने आ गई. वह पहले से ही शादीशुदा था और उसने शादी करने से साफ इनकार कर दिया. इतना ही नहीं, जब पीड़िता ने अपने पैसे और बाइक वापस मांगी, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी. इस धोखे से टूट चुकी पीड़िता ने अपने गुरु को आपबीती बताई और फिर सिकंदरा थाने पहुंचकर आरोपी त्रिवेंद्र और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस अब इस हाई-वोल्टेज ड्रामे की गहराई से छानबीन में जुट गई है.

किन्नर को प्यार के जाल में फंसाया, शादी के लिए करा दिया जेंडर चेंज

यह पूरी हैरान करने वाली कहानी 2 साल पहले शुरू हुई थी, जब बाराबंकी की रहने वाले एक ट्रांसजेंडर (किन्नर) की मुलाकात आगरा के सिकंदरा इलाके के लखनपुर गांव के रहने वाले त्रिवेंद्र से हुई थी. त्रिवेंद्र ने किन्नर को प्यार के हसीन सपने दिखाकर उसे अपने जाल में फंसा लिया और शादी का झूठा झांसा देकर लगातार होटलों में ले जाकर उसका शोषण करता रहा. हद तो तब हो गई जब उस सिरफिरे आशिक ने उसके सामने एक अजीबोगरीब और खतरनाक शर्त रख दी. उसने कहा कि वह उससे तभी शादी करेगा जब वह अपना जेंडर चेंज करवाकर पूरी तरह महिला बन जाएगा. प्यार में अंधे हो चुके किन्नर ने अपने प्रेमी की जिद मान ली और भारी शारीरिक दर्द व लाखों रुपये खर्च करके सर्जरी करवाई.

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लाखों रुपये, बुलेट बाइक और बधाई के नाम पर जमकर हुई लूट

प्रेमी की हर डिमांड पूरी करने के चक्कर में पीड़ित किन्नर ने अपनी गाढ़ी कमाई पानी की तरह बहा दी. आरोपी त्रिवेंद्र ने उसे अपनी पत्नी की तरह रखा और इस दौरान बड़े ही शातिर तरीके से उससे 4 लाख रुपये नकद ऐंठ लिए. इतना ही नहीं, उसने अपनी शान के लिए उससे एक महंगी बुलेट बाइक भी ले ली और उसके काम (बधाई) से मिलने वाली कमाई भी हड़प ली. पीड़िता को लगा कि उसका प्यार उसे मिल रहा है और उसकी दुनिया बसने वाली है, लेकिन उसे क्या पता था कि वह किसी आशिक के नहीं, बल्कि एक शातिर ठग के चंगुल में फंस चुकी है.

पोल खुली तो दिया जान से मारने का गमगीन धमकी

दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक, जब सर्जरी का पूरा प्रोसेस खत्म होने के बाद पीड़िता ने त्रिवेंद्र पर शादी का दबाव बनाया, तो उसकी असलीयत सामने आ गई. पता चला कि वह धोखेबाज शख्स पहले से ही शादीशुदा है और उसके साथ सिर्फ खिलवाड़ कर रहा था. जब पीड़िता ने विरोध किया और अपने पैसे व बुलेट बाइक वापस मांगी, तो आरोपी ने अपनी औकात दिखाते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी. मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह टूट चुकी पीड़िता रोते-बिलखते अपने घर बाराबंकी पहुंची और अपने गुरु को सारी सच्चाई बताई. गुरु के समर्थन से हिम्मत जुटाकर उसने सिकंदरा थाने में इंसाफ की गुहार लगाई.

पुलिस ने कसा शिकंजा, अब होगी खातिर

सिकंदरा थाने के इंस्पेक्टर राजीव त्यागी के मुताबिक, पीड़िता की शिकायत पर मुख्य आरोपी त्रिवेंद्र और उसकी पत्नी के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है. पुलिस अब इस पूरे मामले की हर एक परत को खंगाल रही है कि कैसे एक शख्स ने प्यार के नाम पर धोखाधड़ी, पैसों की लूट और सर्जरी का खौफनाक खेल खेला. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सबूतों और जांच के आधार पर आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि इस तरह के फरेबियों को कड़ा सबक मिल सके.

ये भी पढ़ें:- हार्ट अटैक या हत्या? संदिग्ध हालात में मिली मशहूर पंजाबी सिंगर की लाश, घर से आ रही थी भयानक बदबू; खून के धब्बों ने बढ़ाई सनसनी!

Tags: UP Crime
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