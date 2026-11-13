छात्रा संग टीचर करता था गंदी-गंदी बातें, अश्लील फोटो दिखा की ब्लैकमेलिंग; एक दिन लड़की के बॉयफ्रेंड ने कोचिंग में ही किया ‘कांड’

आगरा में कोचिंग टीचर की हत्या के मामले ने सभी को चौंकाने का काम किया. पुलिस के मुताबिक, कोचिंग की पूर्व छात्रा ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर टीचर ओमप्रकाश यादव की हत्या की साजिश रची थी. आरोप है कि टीचर छात्रा की अश्लील तस्वीरें बनाकर उसे ब्लैकमेल कर रहा था. इससे परेशान होकर उसने अपने बॉयफ्रेंड को पूरी बात बताई थी.

कहां का है मामला?

यह पूरा मामला आगरा के जगदीशपुरा थाना क्षेत्र का है. मृतक टीचर ओमप्रकाश यादव मूलरूप से कानपुर देहात के रसूलाबाद थाना क्षेत्र स्थित कठिका गांव के रहने वाला था. वह पिछले 30 साल से आगरा में रह रहा था. उसकी शादी नहीं हुई थी.

कैसे हुई टीचर की मौत?

आरोप है कि 2 नवंबर को मैथ टीचर ओमप्रकाश यादव की कोचिंग की पूर्व छात्रा के बॉयफ्रेंड निखिल ने कोचिंग सेंटर में ही टीचर की गला काटकर हत्या कर दी. वारदात के बाद उसने ब्लैकबोर्ड पर ‘ओपी यादव रेपिस्ट’ लिख दिया. इसके बाद टीचर का मोबाइल और स्कूटी लेकर मौके से फरार हो गया. घटना के चार दिन बाद कोचिंग सेंटर के बेसमेंट से 50 वर्षीय ओमप्रकाश यादव का शव बरामद हुआ था. मृतक के शरीर पर गहरे जख्म थे और गला कटा हुआ था.

कॉल डिटेल से पुलिस को मिला अहम सुराग

हत्या की जांच के दौरान पुलिस ने टीचर की कॉल डिटेल खंगाली. इस दौरान पता चला कि एक मोबाइल नंबर पर उनकी लगातार बातचीत होती थी. पुलिस ने जब उस नंबर की पड़ताल की तो मामला पूर्व छात्रा तक पहुंच गया. शुरुआत में छात्रा ने पुलिस को बताया कि सर बहुत अच्छे थे. हालांकि, जब पुलिस ने उसे कॉल डिटेल और मैसेज दिखाए तो वह रोने लगी. इसके बाद उसने टीचर पर गंभीर आरोप लगाए.

अश्लील हरकतें करता था टीचर

छात्रा ने पुलिस को बताया कि टीचर ने स्नैपचैट के जरिए उसकी अश्लील तस्वीरें बना ली थीं. वह तस्वीरें दिखाकर उसे ब्लैकमेल करते थे और अश्लील मैसेज भेजते थे. छात्रा के मुताबिक, टीचर की इन हरकतों से वह काफी परेशान हो चुकी थी. उसने बताया कि आखिरकार उसने यह पूरी बात अपने बॉयफ्रेंड निखिल को बताई। इसके बाद दोनों ने मिलकर टीचर को रास्ते से हटाने की साजिश रची.

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